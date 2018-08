«Aprender sin competir es nuestro lema y el hecho diferenciador de esta cita musical» Amy E. Gustafson posa ante las cuerdas del piano del Conservatorio de Gijón. / ARNALDO GARCÍA Llegó a Asturias como alumna y hoy dirige el programa que ayer se despedía. «Esta fue una edición especial, pero la próxima lo será más» Amy E. Gustafson. Directora del Festival Internacional de Piano de Gijón y pianista PACHÉ MERAYO GIJÓN. Martes, 28 agosto 2018, 00:19

A los 15 años Amy E. Gustafson había ganado ya varios concursos. Ha recorrido el mundo con su piano y su talento, que formó en las mejores escuelas de Norteamérica, pero fue en Gijón donde recibió la enseñanza que más ansiaba, la de Julian Martin, uno de los mejores profesores de la Juilliard School. Hoy dirige el festival que le dio esa oportunidad, el Internacional de Piano de la ciudad, que después de 13 días de actividad imparable se despedía ayer con un recital de jóvenes intérpretes en el Centro Municipal Integrado Pumarín. Era el punto y final tras la Clase Magistral de Douglas Humpherys que llenó el Conservatorio el domingo. En las bambalinas de ambos, vigilando cada nota, ella, que antes de que sonaran los últimos acordes de este verano ya había empezado a preparar los del que viene. En 2019 toca celebrar 20 años de vida del Festival y quiere que la efeméride no pase inadvertida. Que se hable de ella dentro y fuera de Asturias. Dentro y fuera de España. Será más larga, más intensa, más participativa y, si cabe, más memorable.

-Llegó el final y la hora de los balances. ¿Positivos?

-Del todo. Hemos tenido muchos eventos especiales, además de once recitales. Sabemos que el público ha quedado encantado porque el nivel ha sido impresionante y los pianistas se han sabido comunicar. Pero también ha sido una gran experiencia para ellos porque se van de Gijón asegurando que es la mejor ciudad y este el mejor festival del mundo.

-Han dado fe de ello en las redes sociales.

-Sí, no han parado de hacer promoción de la ciudad. De mandar fotos y de contar lo maravilloso que estaba siendo todo.

-Dicen que se conoce más el Festival de Piano fuera de España que dentro. ¿Es cierto?

-Totalmente. Tiene reputación hasta en China, en Australia, en Venezuela, de donde han venido jóvenes, pese a los problemas que están viviendo. Sin embargo, cuando vienen músicos españoles, les llama la atención no haber tenido conocimiento antes. No sé qué les pasa a los españoles, que no valoran lo que tienen.

-Usted misma vino de la otra orilla para asistir a las clases.

-Sí, yo cruce el mundo para recibir enseñanza de un profesor, Julian Martin, que vivía como yo en Nueva York a diez minutos andando. Llevaba tiempo queriendo participar en sus clases y era imposible. Cuando supe que había creado este evento en Gijón probé suerte y lo conseguí. Si no hubiera sido por este certamen y esta ciudad nunca hubiera sido su alumna ni hecho realidad mi sueño.

-Ahora es su directora, ¿cómo pasó de alumna a máxima responsable?

-El propio Julian Martin me lo propuso. Cuando empezó a perder energía para venir cada verano a hacerse cargo, nos reunió a José Ramón Méndez y a mí y nos dijo: «Tú director y tú subdirectora». Con el tiempo, Méndez ha pasado a ser el director artístico y yo la directora. Y espero seguir todo lo que pueda. Esto más que mi trabajo es mi placer y un privilegio.

-De momento seguirá para la próxima edición. Será el 20 aniversario, ¿qué tendrá de especial?

-Esta edición ya ha sido muy especial, pero la próxima lo será más. Queremos que tenga dos días más, que podamos llegar a un acuerdo con una orquesta, que la conexión con los alumnos y la ciudad sea todavía mayor. Que puedan dar conciertos privados en viviendas donde haya un piano. Nuestras expectativas son enormes. Queremos que nadie olvide el 20 aniversario y que, por fin, Gijón sea reconocido como el escenario de un festival que no tiene comparación.

-¿Qué les hace diferentes?

-Aquí se viene a aprender sin competir. Ese es uno de nuestros lemas, pero también es nuestro principal hecho diferenciador. Eso y que solo nos concentramos en el piano, así como que nuestros profesores y nuestros alumnos vienen de todos los lugares del mundo.

-¿Qué pesa más la formación o la exhibición en concierto?

-Todo es esencial y todo forma parte del aprendizaje. Los participantes quieren actuar porque esa es su vida y sin los conciertos no serían tan felices como son aquí. Lo que vienen a hacer es a ensanchar sus experiencias musicales. A aprender más. Todos tienen un talento extraordinario, muchos vienen ya con mánager, pese a su edad, y llevan tiempo dando recitales.