El arreglo como arte

¿Qué tienen en común la cabecera de 'Bonanza', 'Mona Lisa' o 'Unforgetable' de Nat King Cole, la banda sonora de 'Lolita' o de 'El ... gran Gatsby', y 'I got you under my skin' de Sinatra? Todas ellas fueron compuestas o arregladas por Nelson Riddle, nacido en Nueva Jersey el 1 de junio de 1921 y fallecido en 1985; iba para trombonista, pero encontró en las partituras la manera de llevar los arreglos a un nuevo nivel. Su biógrafo, Peter J. Levinson, inicia su prefacio con una canción de Van Morrison, 'Hard nose the highway', donde el cantante de Belfast se maravilla de la conjunción de la voz de Sinatra con las cuerdas del músico. Juntos aparecen en la portada de la biografía, 'September in the Rain: The Life of Nelson Riddle' y juntos alcanzaron su plenitud artística.

Sinatra y Riddle tenían perfiles similares: ambos venían de Nueva Jersey, eran hijos únicos en familias de clase media, madre dominante, casi de la misma edad (Sinatra era cinco años mayor) y ambos se habían curtido en los años dorados del swing y de las big bands. Pero ahí terminan los parecidos. Frank, hijo de un boxeador profesional, bombero de día y propietario de una taberna -allí se estrenó con apenas 10 años-, heredó cierto carácter revoltoso y fanfarrón. Antes de cumplir los 30 era capaz de generar escenas de histeria colectiva entre sus numerosas seguidoras. Sin embargo, el padre de Nelson era un músico amateur que disfrutaba enseñando a su chaval cómo sacarle brillo al trombón. Pero lo suyo no era tocar: Nelson apostó enseguida por componer y arreglar. Introspectivo, trabajador y riguroso, Riddle aprovechó cada momento para mejorar sus aptitudes antes de instalarse en Hollywood con un discreto currículum. Mientras tanto, Sinatra se había pasado la década de los 40 grabando discos, haciendo películas y dando numerosos conciertos. El destino uniría a ambos en Capitol Records, un joven sello impulsado por Johnny Mercer, autor de un sinfín de estándares. El catalizador Nat King Cole, que había pasado de liderar un trío de jazz a convertirse en 'crooner' romántico, era la estrella de Capitol, donde hizo toda su carrera. Su encuentro con Riddle fue altamente beneficioso (grabarían juntos unas 80 canciones), aunque la primera experiencia para el joven resultó muy frustrante: sus arreglos para 'Mona Lisa' fueron adjudicados a Lex Baxter, a la sazón el director de orquesta de la sesión. El recién llegado aprendió la lección: además de escribir los arreglos tenía que dirigir su propia orquesta. En años sucesivos su nombre aparecería en la portada de discos de grandes artistas, de Ella Fitzgerald a Dean Martin, de Oscar Peterson a Jobim, de Rosemary Clooney a Linda Ronstadt. Pero nada de eso habría ocurrido si no se hubiera cruzado en 1953 con Frank Sinatra. El cantante de Nueva Jersey llegó a Capitol tras unos años muy discretos en Columbia. Por una casualidad, fue Riddle quien se encargó de dirigir la orquesta y de incluir, discretamente, algunos arreglos propios ante un desconfiado Sinatra. Cuando pidió que le pusieran las cintas sus palabras fueron: «Jesucristo, he vuelto, estoy de vuelta, cariño»; el temeroso y vulnerable crooner de ayer se había vuelto varonil, optimista, duro, exuberante. Durante sus años en Capitol Sinatra alcanzó su cumbre como artista y la fama de Nelson Riddle como arreglista y director de orquesta se disparó: 318 canciones, la banda sonora de siete películas y 25 programas de televisión unieron ambos nombres.

