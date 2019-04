Todas las artes caben en el Gijón Sound Jacco Gardner, con la gijonesa María Pandiello, en la Acapulco. / A. G. Teatro experimental, charlas sobre feminismo, poesía y mucho rock atraen a cientos de gijoneses a los distintos espectáculos programados El festival vive una primera jornada animada por la variedad de propuestas existentes KAY LEVIN GIJÓN. Sábado, 6 abril 2019, 00:44

Pasear por la ciudad ayer, en la jornada inicial del Gijón Sound Festival, era disfrutar de la oportunidad de presenciar desde una 'performance' sobre la crisis hipotecaria, en un recinto clásico como el Teatro Jovellanos, a un concierto del pop más vintage con Jacco Gardner o escuchar la poesía de Leonard Cohen. 'Brickman Brando Bubble Boom' ofreció una muestra del arte escénico más experimental anoche en el coliseo gijonés. Un proyecto de la Agrupación Señor Serrano que, camuflado de biopic, entre proyecciones de imágenes que van de lo conceptual a lo real, critica la burbuja inmobiliaria y dibuja de varias formas sobre el escenario el anhelo humano por el hogar, y a ritmo de funky. Una 'performance' en la que se mezclaban, como en una película muda, los hechos más destacados de la vida del ávaro constructor inglés John Brickman con escenas protagonizadas por Marlon Brando. Los diálogos de Brando eran doblados en directo para encajar en la historia, que se narraba también a nivel micro, en una maqueta creada en directo. La escena principal es la construcción de una pequeña casa sobre la que se proyectan anuncios e imágenes de desahucios en España, y que acaba siendo hecha pedazos, como metáfora de la estafa capitalista. Una propuesta arriesgada, que provocó más silencios que risas, aunque despedido por aplausos en un recinto mediado.

La jornada cultural tuvo para todos los gustos. La proyección del documental 'Shut up and play the piano', en la Antigua Escuela de Comercio, congregó a curiosos y aficionados del pianista canadiense Chilly Gonzales, que cuenta en esta cinta su trayectoria. Entre medias, varias anécdotas y respuestas descolocantes del protagonista, que colaboró con Daft Punk, Drake, Feist, Peaches y Jarvis Cocker. También se acercó al cine el gijonés Alonso Varela, que habló de la industria del 3D en la que trabaja y con la que ha formado parte de equipos que le han valido dos premios Oscar.

La figura de la mujer tuvo su dosis de protagonismo en la conferencia 'Mujeres de fuego', realizada en el mismo espacio, en la que la musicóloga Celsa Alonso desentrañó los detalles del proceso por el que, en las primeras décadas del siglo XX, las mujeres irrumpieron en la escena pública para hacerse con un espacio propio en las nuevas formas de ocio de la época. En los espectáculos de variedades, los musicales, las veladas de jazz, el baile y los escenarios más diversos, el género femenino tuvo decenas de referentes que, más allá de las pioneras políticas, construyeron un feminismo mundano en el área cultural, hasta entonces todavía dominado por los hombres.

Una temática que continuó a debate en la mesa redonda sobre la subversión de los roles de género en música. La gaitera Andrea Fernández Joglar y la panderetera Leticia González conversaron sobre la herencia del heteropatriarcado en los espacios reservados tradicionalmente para lo masculino y lo femenino en este arte, desde la disposición de los instrumentos al escenario, que las mujeres han utilizado a lo largo de la historia para plantear relatos alternativos al orden establecido. Más distendida fue la conferencia sobre Leonard Cohen, en la que Belén Suárez se encargó de acercar a los asistentes a la vida e historia del legendario poeta y músico canadiense. Para ello, además de las diapositivas sobre 'el Kafka del blues', estuvo acompañada de la guitarra de Álvaro Bárcena y el saxofón de Juan Flores, quienes interpretaron distintas melodías de Cohen.

La música se hizo más presente conforme pasaron las horas y, al llegar la noche, los afortunados que se hicieron con el abono para el festival pudieron disfrutar en la Sala Acapulco del rock de The Mani-Las. El trío, liderado por la potente voz de Maika Makovski, dio rienda suelta a su explosivo directo que hizo deleitarse a los espectadores en unambiente por momentos desenfrenado. En el mismo espacio, el holandés Jacco Gardner hizo gala de su capacidad musical con un recital de pop que evocó sugerentes viajes de ciencia-ficción. Su propuesta multisensorial, que encuentra ecos en los años sesenta y setenta, se condensó en los temas que presentó de su último disco, 'Somnium', en el que explora sus emociones de forma contagiosa. A medianoche el foco principal se trasladó a la Swami Ballroom, donde los más devotos de los sonidos sesenteros pudieron continuar la fiesta con los Supersiders, la banda local que abrió fuego, en tanto que, desde las Islas Canarias, Los Vinagres trajeron su rock con influencias latinas para los más bailongos.