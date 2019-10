«Un artista tiene que ser honesto» La cantautora estadounidense Sophie Auster. / PABLO LORENZANA Sophie Auster presenta hoy su disco 'Next time' en la Fábrica de Armas de la VegaLa hija de Siri Hustvedt y Paul Auster mantiene que «en España hay cierta mitología en torno a la familia y el linaje» JORGE ALONSO GIJÓN. Jueves, 17 octubre 2019, 00:17

Hay al menos dos modos de lidiar con el hecho de ser la hija de Siri Hustvedt y Paul Auster, admitirlo a regañadientes o llevarlo a gala con una sonrisa, y eso es precisamente lo que hace Sophie Auster, quien trae un disco maravilloso ('Next time') a medio camino entre lo fronterizo y lo bailable. Para presentarlo, enmarcado en la semana de los Premios Princesa de Asturias, actúa hoy, a las siete de la tarde, en el Almacén de la Fábrica de Armas de La Vega.

-¿Cree que el público por aquí está ya más relajado con lo de ser hija de quien es y se queda sólo con la música?

-En España yo creo que hay cierta mitología en torno a la familia, o el linaje, digamos, y me parece que ese efecto es más grande aquí que en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos no me suele ocurrir porque hay gente que ni sabe quienes son, así que imagínate (risas).

-Hombre, venir de donde viene tampoco es que sea para ocultarlo.

-No, la verdad es que es una bendición. Todos tenemos que venir de algún lugar y yo he tenido la suerte de tener unos padres que han hecho posible que pudiera perseguir un sueño casi imposible como el de una carrera musical, mis sueños eran grandes ¡y me han ayudado dos personas que tienen este premio! Es algo histórico ¿no? He tenido dos buenos ejemplos...

-No es la primera vez que está en Asturias ¿verdad?

-No, no, estuve ya dos veces antes de esta.

-¿Qué le parece todo esto? ¿el ambiente, el Reconquista, la familia real? Woody Allen estaba bastante impresionado.

-Bueno, acabo de ver el vídeo en el que se ve al Príncipe creciendo hasta convertirse en Rey (está puesto en bucle en el vestíbulo del Hotel Reconquista) y es... no sé, conmovedor, me parece maravilloso estar aquí.

-Lo cierto es que a veces da la sensación de ser una burbuja. Ahí fuera están Donald Trump y los disturbios de Barcelona. ¿Le parece que un artista debe permanecer aislado y dedicarse a crear o dejar que lo de fuera la empape?

-Yo creo que si sientes esa llamada de escribir sobre algo político, deberías. Yo tengo una canción sobre Trump que fue eliminada de Instagram.

-¿En serio?

-Como te lo cuento, lo que hice fue volver a colgarla, y la quitaron, y volví a colgarla, y así. Pero creo que depende de ti, no creo que ningún artista deba hablar de nada que no sienta verdaderamente. Si es tu exnovio, pues es tu exnovio y si es de algo más político, pues más político. Sé honesta.

-¿Y cómo va a ser el concierto de mañana en La Fábrica de Armas?

-Pues con batería y guitarra, que no quiero que la gente se me duerma.

-Bien, por último, que sé que estará muy liada...

-No te creas, estaba viendo una peli (risas).

-No diga eso, ¡esto está lleno de periodistas ansiosos por hacer entrevistas!

-Ok, disimularé entonces.

-Vale, sus padres están galardonados, usted ya ha venido a tocar varias veces, ¿lo siguiente es alquilar una casa y pasar veranos aquí?

-(Risas) ¿Me la comprarían los Reyes?

-Bueno, usted pregunte, yo creo que sí...

-Me he traído el coche, lo que seguro que haré será salir a conocer sitios por aquí cerca.