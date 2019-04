«Asturias siempre ha sido un lugar efervescente» Guille Milkiway, de La Casa Azul. / E. C. Sábado, 6 abril 2019, 00:37

Guille Milkyway es el líder de La Casa Azul, el grupo que llega hoy al escenario Mahou, en la Plaza Mayor (21 horas, precedidos por Morgan), para presentar su nuevo disco, 'La gran esfera'. Aunque está acostumbrado a visitar Asturias, el teclista de la banda es de Gijón, no lo está tanto a tocar en el Principado. «En algunos lugares no sabes muy bien por qué, pero cuesta. Y me da mucha rabia, porque este es un lugar muy efervescente en la generación de escenas muy vinculadas a la contracultura y el underground musical», señala. Les tocará compartir escenario con Morgan en una noche llena de buena música. «La vida me ha demostrado que ciertos prejucios de encapsular a la gente y los gustos acaban por derrumbarse», sostiene.