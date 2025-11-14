El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cantante puertorriqueño Bad Bunny Efe

Bad Bunny, Ca7riel y Paco Amoroso se coronan en los Latin Grammy

La estrella del reguetón ganó cinco premios de doce nominaciones en una noche en la que Alejandro Sanz dio la gran sorpresa al llevarse el galardón a grabación del año

C. P. S.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:27

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny disfrutó de una noche triunfal este jueves en los Latin Grammys, considerada como la mayor celebración de la música en español y portugués. La estrella del reguetón ganó un total de cinco premios respecto a las doce nominaciones con las que contaba, incluido el codiciado premio al mejor álbum, categoría en la que también compite en la 68.ª edición de los Premios Grammy en febrero. También se hizo con los premios en las categorías de Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación de Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana.

La cantante colombiana Karol G también ha afianzado su legado en esta gala. La canción 'Si antes te hubiere conocido', el merengue que se convirtió en todo un himno durante el pasado verano, le valió para alzarse con el premio a la canción del año. La ceremonia, además, contó con grandes leyendas de la música, así como con nuevas voces. Ca7riel y Paco Amoroso protagonizaron una de las actuaciones más producidas de la gala con éxitos como 'La que puede, puede' o 'El día del amigo' . «Esta noche los Grammy son nuestros», ha gritado el último mientras estaba subido al escenario.

También fue una noche de triunfo para la música española. Alejandro Sanz dio la sorpresa al ganar el Grammy Latino a grabación del año por su canción 'Palmeras en el jardín' y a mejor álbum contemporáneo de pop por '¿Y Ahora Qué?' . No obstante, el gran protagonista de la noche fue Raphael, que recibió el premio a Persona del Año como reconocimiento a sus más de 60 años de carrera. Además, el grupo barcelonés Las Migas se ha alzado con el mejor álbum flamenco por su trabajo 'Flamencas' y Aitana también ha conseguido el gramófono a mejor diseño de envoltorio por su disco 'Cuarto Azul', con el primer Latin Grammy de su trayectoria.

