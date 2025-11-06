El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Xavi Torres Trío, durante su actuación en el coliseo gijonés. FOTOS: JUAN CARLOS ROMÁN

Beethoven desde otro ángulo

Xavi Torres Trío abre en el Teatro Jovellanos el Festival de Jazz de Gijón con un concierto muy aplaudido

Ramón Avello

Ramón Avello

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

'A Kind of Beethoven', el concierto con el que ayer Xavi Torres Trío inauguró el Festival de Jazz de Gijón se puede calificar como ... un viaje en el que se entrecruzan dos caminos. Uno es el de los temas de algunas de las sonatas para piano de Beethoven; otro, el de la música de jazz, con sus exploraciones rítmicas, tímbricas, melódicas e improvisaciones. El resultado final, además de una fusión entre lo clásico y contemporáneo, como se anuncia en el programa, es una visión muy peculiar en el que se invita al espectador a una amable excursión, con el genio de Bonn al fondo del paisaje. El concierto contó con la colaboración de la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  3. 3 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  4. 4 Asturias, acechada por seis incendios y vientos de hasta 160 kilómetros por hora
  5. 5 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  6. 6 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  7. 7 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  8. 8 Fallece un hombre en un sex shop de León
  9. 9 Los jesuitas y la Conferencia Episcopal apartan a un sacerdote asturiano acusado de abusos
  10. 10

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Beethoven desde otro ángulo

Beethoven desde otro ángulo