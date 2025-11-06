Beethoven desde otro ángulo

'A Kind of Beethoven', el concierto con el que ayer Xavi Torres Trío inauguró el Festival de Jazz de Gijón se puede calificar como ... un viaje en el que se entrecruzan dos caminos. Uno es el de los temas de algunas de las sonatas para piano de Beethoven; otro, el de la música de jazz, con sus exploraciones rítmicas, tímbricas, melódicas e improvisaciones. El resultado final, además de una fusión entre lo clásico y contemporáneo, como se anuncia en el programa, es una visión muy peculiar en el que se invita al espectador a una amable excursión, con el genio de Bonn al fondo del paisaje. El concierto contó con la colaboración de la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Reunió a un público variopinto que prácticamente llenó el aforo del teatro. Xavi Torres hizo las funciones de presentador de las obras.

El espectáculo 'Una especie de Beethoven' realizado para conmemorar el 250 centenario del nacimiento del compositor (1770 – 1827) fue creado por el pianista catalán Xavi Torres, músico que aúna la formación clásica con la jazzística. Junto a Torres, actuaron el percusionista Joan Terol y el clarinetista bajo Joris Roelofs.

Comenzó el concierto con una versión muy peculiar del primer movimiento de la 'Sonata Waldstein', conocida también como 'Sonata Aurora'. Se puede considerar una declaración de intenciones: respeto al tema melódico de Beethoven, rítmica muy marcada por el piano y la batería, desarrollo en el segundo tema de una melodía más libre por el excelente clarinetista holandés y una flexibilidad muy libre y sugerente. Del resto del concierto, destacamos la versión del segundo movimiento de 'La Patética', cuya interpretación descansó especialmente en el clarinete, que combinaba la melodía de Beethoven con algunos efectos sugerentes. Otro punto culminante fue la versión del primer movimiento de la 'Appassionata', obsesiva en el ritmo y dejando una gran libertad al percusionista. Un especial encanto poético fue la 'Fantasía para piano' de la sonata 25, interpretada con mucha poesía. Y destacamos también la hermosa versión de 'Claro de luna', tocado con fidelidad escrupulosa la melodía y ligeras hostigaciones armónicas y rítmicas, que hacen más sugerente esta popular pieza.

El concierto fue muy aplaudido, provocando dos bises, con lo que se prolongó hasta pasadas las diez de la noche. Hoy, el festival continúa con el guitarrista Emilio Rivera Quartet, en un espectáculo denominado 'Arrancarse', y el viernes con Al Di Meola Trio para finalizar en el Teatro Jovellanos con la cantante Catherine Russell. A lo largo de noviembre, habrá actuaciones de jazz en varios centros municipales.