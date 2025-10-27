Así es 'Berghain', la nueva canción de Rosalía: inspirada en una discoteca y con referencias religiosas y a Blancanieves La artista publica el primer adelanto de 'Lux', un tema cantado en tres idiomas y en el que colabora con Björk

P. Álvarez Lunes, 27 de octubre 2025, 19:21 Comenta Compartir

Rosalía ha vuelto a dar la sorpresa a sus seguidores con la publicación del primer adelanto de su nuevo disco, 'Lux'. La canción, una colaboración con Björk, se llama 'Berghain'. Aunque el nombre —el mismo que una famosa discoteca tecno de Berlín— hacía prever que se trataría de un tema con ritmos más electrónicos, nada más lejos de la realidad: Rosalía, en una faceta de cantaora lírica, se acompaña de la Orquesta Sinfónica de Londres, que la respalda durante todo el tema. La letra combina el español, el inglés y el alemán y hace referencias claras a la religión, a la sexualidad, a la purificación y también a Blancanieves.

Discoteca Berghain

La referencia más evidente llega con el título de la canción. Berghain es una de las discotecas más conocidas de Alemania. Rosalía transforma este templo del techno y de la música electrónica en un lugar de encuentro de música y espiritualidad.

Berghain abrió sus puertas en el barrio de Friedrichshain-Kreuzberg de Berlín en 2004 y desde entonces su popularidad no ha dejado de crecer hasta llegar a ser todo un referente de música electrónica con sesiones que pueden superar las 24 horas. Eso sí, su política de acceso impide el paso a cualquier persona —incluso a Elon Muk— y se puede ser rechazado por diversos criterios como la vestimenta, la actitud o la energía.

Ampliar

Religión

La letra de Berghain evoca a la religión. De hecho, el escueto verso de Björk hace referencia a una «intervención divina» y explica que esa es la «única forma» de la salvación. «Esto es una intervención divina / La única forma de salvarnos es a través de la divinidad / Intervención / La única forma en la que me salvaré es a través de la divina intervención», añade la islandesa. Pese a esta letra, el final es mucho más explícito e Yves Tumor recita en bucle: «I'll fuck you till you love me».

Ampliar

Pero el videoclip, dirigido por Nicolás Méndez y de la productora audiovisual Canada -al cargo de piezas como 'Malamente' o 'TKN'-, también muestra claras referencias religiosas: un cuadro del Sagrado Corazón, imágenes de la Virgen o la paloma del espíritu santo saliendo de la cama.

Sexualidad

Björk canta a la «intervención divina», pero 'Berghain' no renuncia a la sexualidad. «I'll fuck you till you love me —Te follaré hasta que me quieras, en español—», dicen los últimos versos de la canción. Una letra que coincide con el final del videoclip, cuando se intercalan planos de animales, un terrón de azúcar, una joya con forma de corazón y una Rosalía tumbada en una cama que, finalmente, se convierte en paloma.

Ampliar

Blancanieves

En lo que parece una referencia al personaje de Blancanieves, Rosalía comienza el videoclip en una casa rodeada de la Orquesta Sinfónica de Londres. Después de salir y que los músicos la sigan por la calle o en el autobús, la artista vuelve para encontrarse una habitación llena de animales que se le acercan como a Blancanieves en una escena en la que, de hecho, Rosalía sale con un lazo rojo en el pelo. No son las únicas escenas que recuerdan a la princesa de Disney.

1 /

La cantante también aparece planchando, fregando, limpiando, recogiendo... Pero no parece que lo haga para otros, sino que resignifica estos gestos que en el cuento son símbolo de opresión y la catalana transmite una sensación de purificación.

Letra completa y traducida de 'Berghain', la nueva canción de Rosalía Alemán Seine Angst ist meine Angst / Seine Wut ist meine Wut / Seine Liebe ist meine Liebe / Sein Blut ist mein Blut Traducción en español: Su miedo es mi miedo / Su rabia es mi rabia / Su amor es mi amor / Su sangre es mi sangre Alemán Die Flamme dringt in mein Gehirn ein / wie ein Blei-Teddybär / ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf / deshalb ist mein Herz so schwer Traducción en español: La llama penetra mi cerebro / como un peluche de plomo / guardo muchas cosas dentro de mi corazón / por eso mi corazón es tan pesado Alemán Seine Angst ist meine Angst / Seine Wut ist meine Wut / Seine Liebe ist meine Liebe / Sein Blut ist mein Blut Traducción en español: Su miedo es mi miedo / Su rabia es mi rabia / Su amor es mi amor / Su sangre es mi sangre Español: Yo sé muy bien lo que soy / ternura pa'l café / solo soy un terrón de azúcar / Sé que me funde el calor / sé desaparecer / cuando tú vienes es cuando me voy Alemán: Seine Angst ist meine Angst / Seine Wut ist meine Wut / Seine Liebe ist meine Liebe / Sein Blut ist mein Blut Traducción en español: Su miedo es mi miedo / Su rabia es mi rabia / Su amor es mi amor / Su sangre es mi sangre Inglés: This is divine intervention / The only way to save us is through divine / intervention / The only way I will be saved is through divine / intervention Traducción en español: Esto es intervención divina / La única manera de salvarnos es con intervención divina / La única manera en que yo me salvaré es con / intervención divina Inglés: I'll fuck you till you love me / I'll fuck you till you love me / I'll fuck you till you love me / Till you love me / Till you love me / Till you love me / Till you love me / Till you love me / Love me / Till you / Till you love me / I'll fuck you till you love me / I'll fuck you till you love me / Love me / Love me / Love me / Love me / Traducción en español: Te follaré hasta que me quieras / Te follaré hasta que me quieras / Te follaré hasta que me quieras / hasta que me quieras / hasta que me quieras / hasta que me quieras / hasta que me quieras / hasta que me quieras / quiéreme / hasta que / hasta que me quieras / te follaré hasta que me quieras / te follaré hasta que me quieras / quiéreme / quiéreme / quiéreme / quiéreme

Temas

Rosalía