«Las cosas no están bien en España, pero confío en el espíritu humano» El cantante Jairo Zavala, conocido como Depedro. / E. C. El músico Jairo Zavala presenta hoy en Gijón su último trabajo, 'Todo va a salir bien', con el que celebra sus diez años de carrera en solitario como Depedro KAY LEVIN Viernes, 15 febrero 2019, 03:21

El artista madrileño Jairo Zavala, que actúa bajo el alias Depedro, presenta hoy en la sala Albéniz su nuevo disco, cuyo título evoca con optimismo que 'Todo va a salir bien'. En este trabajo, además, cuenta con la colaboración de reconocidos músicos que conoció tocando alrededor del mundo: Santiago Auserón, Luz Casal, Coque Malla, Vetusta Morla, Fuel Fandango, Izal, Camilo Lara y Amparo Sánchez. Todos unidos en un trabajo que incluye tres temas inéditos.

-Sobre su nuevo disco, ¿qué destacaría y cómo se originó?

-Al principio no sabía si sería una buena idea hacer una celebración por estos diez años como Depedro, pero ha salido como un pastel y, la verdad, al final ves que sabe muy bien, ¡sobre todo cuando se comparte! El título, 'Todo va a salir bien', es una frase que me ha acompañado toda mi carrera para pensar que siempre se puede salir de esta, no de un modo pesimista, sino para disfrutar de cada paso. El disco es un canto de ánimo, porque cuando vas por una carretera siempre te encuentras curvas y, sin embargo, sería muy aburrido si no las tuviera, te perderías un montón de vistas. Y ahora llego a la sala Albéniz, ni lo hubiera soñado.

-En su trayectoria ha tocado todo tipo de géneros con influencias de varias fuentes, ¿cómo definiría su estilo?

-Soy un esclavo de la canción, me tiene para darle lo que necesite. Los estilos son colores que le das, y los utilizo de una manera no intencionada. Soy una persona curiosa que ha tenido el privilegio de viajar por el mundo y tocar con muchos músicos, he sido un eterno aprendiz abierto para llenar la maleta lo máximo posible.

-En su último trabajo participa una lista de artistas con los que además comparte amistad. ¿Cómo fue el proceso de grabación?

-Vinieron porque era el momento para reunirse y celebrar muchas cosas. Yo entiendo la música como diálogo y colaboración, en mis discos siempre participan otros artistas. Este, en concreto, fue grabado en directo en Estudio Uno en Colmenar Viejo (Madrid), a lo largo de dos días en los que tocamos varios de mis temas y algunos inéditos. Siempre tengo que dar algo nuevo, porque si no, no me quedo a gusto. Aunque inicialmente creí que iba a ser más difícil, todos a los que llamé para colaborar dijeron que sí y eso ayudará a que llegue a más gente.

-Viendo el panorama nacional, con la crisis económica, los conflictos ideológicos e identitarios, ¿piensa también que 'todo va a salir bien'?

-Tengo mucha confianza en el patio de vecinos que nos une, en la escalera del edificio, en ese espíritu humano. Abundan mucho más las buenas intenciones que las malas, pero las noticias siempre venden miseria y explican todo con un punto sensacionalista. Las cosas no están bien en el panorama nacional, evidentemente, pero tengo mucha confianza porque he podido viajar y ver situaciones mucho peores. Hace falta que encontremos nexos de unión, más que puntos de separación. Yo me quedo con el tejido social y familiar de España.

-¿Y cómo ve la música nacional actual?

-La veo muy bien, está en un momento bonito a nivel creativo, recogiendo los frutos de años de trabajo y de probar cosas nuevas. Hay gente con mucho talento llegando alto desde fuera del 'mainstream', y la calidad que hay ahora es mejor que cuando empecé.

-Y a nivel personal, ¿cómo ve el presente, tras una década en solitario, y qué espera del futuro?

-Sigo con hambre de comunicar. Después de tantos años ahora me está llegando el éxito, así que quiero disfrutar de este momento dulce, porque en una carrera siempre hay altibajos y ahora siento que estoy en una nube.