Una larga y asentada carrera musical precede a La Bien Querida, que llega este sábado 8 a la sala Tribeca de Oviedo con la ... gira Vibra Mahou y los temas de su último álbum 'LBQ'. Ana Fernández-Villaverde (Bilbao, 1972) nos habla de este trabajo y de su momento actual, dieciséis años después del lanzamiento de 'Romancero', el álbum que la colocó en la primera línea de la escena del indie-pop .

–¿Diría que este nuevo disco conecta desde la madurez con la frescura de sus inicios?

–Hay una madurez, porque todos nos hacemos mayores y es inevitable, madurar y evolucionar, aunque no quieras. Evolucionamos porque la vida, el mundo, nuestras circunstancias van cambiando. Y a la vez, creo que he conseguido mantener esa chispa ahí de frescura, sí es lo que he intentado hacer.

–¿Buscaba un giro a los sonidos latinos de 'Paprika'?

–Salió así. Cuando empezamos con la producción, que la ha hecho David Rodríguez, vimos que salía así y nos dijimos, pues vamos a tirar por ahí, por ese lado como más indie, entre comillas.

–Ha dicho alguna vez que su impulso para la música es buscar la libertad a través de las canciones. ¿Sigue siéndolo?

–Eso, claro, y luego siempre intento hacer mi mejor canción. Todavía no lo he conseguido y eso es lo que creo que a todos y a todas nos mueve: a ver si esta vez hago la buena, a ver si me sale. Es la búsqueda constante de hacer la canción mejor.

–Sus seguidores posiblemente sientan que lo ha logrado en esos temas que esperan en sus conciertos. ¿Los éxitos, a veces, pesan?

–Pues mire, me gusta, de verdad, no me parece una losa, al contrario, ahora ya estoy en un momento en mi vida que agradezco mucho todo. Me parece un milagro poder seguir tocando esas canciones, que la gente venga a escucharlas, que sigan vivas en la vida de algunas personas. Estoy muy agradecida y para mí no supone ninguna pesadez tocarlas, al contrario, me hace feliz.

–¿Y que haya un punto de imperfección en su música?

–Es lo que más me interesa del arte. Veo canciones increíbles de artistas y ves cuántas personas la han compuesto y hay ocho o cinco, está muy bien, pero a mí me interesa que aunque salga peor, lo haga una persona. Ahí están los sentimientos de una persona y a mí es lo que me gusta. No digo que lo otro esté mal, solo se ha adaptado al momento de hoy en que se hace así, pero yo soy de la vieja escuela y me gusta la imperfección, las cosas artesanales, más que el artefacto artístico

–¿En eso, continúa vigente, el espíritu de lo indie?

–En mi caso intento mantenerlo, Hoy hay grupos que se forman y crean hits para festivales, ese es su punto de mira. Hay otros, claro, pero tampoco son los más, ni los más indies.

–¿En esa fiesta, cómo se ve usted?

–Yo voy un poco a mi rollo. No voy a competir, sería ya algo ridículo ¿no? Hay que asumirlo, no pasa nada y cuidar lo que tienes. Por querer gustar a todo el mundo o llegar a tal, te puedes perder también. No sé.