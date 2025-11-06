El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Bien Querida actúa este fin de semana en Asturias. Matías Nieto

La Bien Querida, cantante

La Bien Querida: «Del arte me interesa la imperfección»

La artista bilbaína lleva su nuevo disco 'LBQ' el sábado a la Sala Tribeca con los directos de Vibra Mahou

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:42

Comenta

Una larga y asentada carrera musical precede a La Bien Querida, que llega este sábado 8 a la sala Tribeca de Oviedo con la ... gira Vibra Mahou y los temas de su último álbum 'LBQ'. Ana Fernández-Villaverde (Bilbao, 1972) nos habla de este trabajo y de su momento actual, dieciséis años después del lanzamiento de 'Romancero', el álbum que la colocó en la primera línea de la escena del indie-pop .

