Martes, 25 junio 2019

La 'Black Strat' de David Gilmour, la guitarra más cara del mundo

La casa de subastas Christie's de Nueva York puso a la venta la colección de 126 guitarras del guitarrista de Pink Floyd David Gilmour y ha obtenido por ellas un total de 19.035.147 euros, lo que la convierte en la venta de instrumentos musicales más valiosa de la historia. Y además, la joya de la corona, la icónica 'Black Strat', no ha defraudado. Esta Fender Stratocaster de 1969, que ha acompañado al legendario músico durante toda su carrera, alcanzó un récord mundial para un instrumento de sus características, por lo que podría decirse que es la guitarra más cara del mundo. Fundamental para la composición de 'The dark side of the Moon' y 'The wall', dos de los álbumes más importantes de la historia de la música, sobrepasó con creces el precio estimado de salida y llegó hasta los tres millones y medio de euros (3.503.127 para ser exactos).

La 'White Fender Stratocaster' usada por Gilmour con asiduidad en directo y con la que se grabó 'Another brick in the wall (II y III)' superó también el millón y medio de euros (1.599.000). El dinero recaudado por el músico será destinado a la organización benéfica Client Earth, que lucha contra los efectos del cambio climático en el mundo.