Un brindis al rock de altura para el cierre

Honestidad brutal, salvaje, festiva. De la que solo la buena música es capaz de provocar cuando pincha fuerte dentro. La segunda y última jornada del Tsunami Xixón fue un brindis por el rock de altura, una exhibición de variedad y una vía de escape para las casi 8.000 almas que volvieron a llenar el recinto de la Laboral.

Hubo para todos. El Tsunami se ha convertido en un espacio donde tienen cabida bandas a años luz en cuanto a estilo, pero con un denominador común que surge de la forma en que todos ellos encaran el oficio. Poco mejor se puede decir de un festival que en apenas tres años goza de una categoría que a muchos otros se les sigue escapando. Hacer las cosas bien siempre tiene premio. No Fun At All, Kaiser Chiefs o NOFX en un mismo escenario da buena cuenta de ello.

El Tsunami tambien tuvo un hueco para La M.O.D.A, una banda quizás alejada del sonido tipo del festival. De hecho, no dejaba de ser un riesgo. En un show de una hora escasa para un público que posiblemente no ha venido a verte a ti, se puede resultar indiferente o salir a hombros. Los burgaleses, fieles siempre a su estilo, encandilaron con su repertorio de gala y cameo de Gorka Urbizu (Berri Txarrak) incluido. Si en un festival de rock, entras de la mano de un absoluto referente en el género, el camino se hace mucho más fácil. Los vascos tocaban justo después, en un show que pudo ser el último de la banda en la ciudad. Se van sin fecha de vuelta. Posiblemente conscientes de que es complicado ofrecer más de lo que dejan. Legado de categoría. Larga vida a Berri Txarrak.

Kaiser Chiefs, de factura elegante y repertorio conocido por todos, y Los Bengala, con un canallismo primitivo que contagia, fueron subiendo la temperatura de una noche que avanzaba con NOFX en la línea de meta.

Estos últimos, punks hasta decir basta, sirvieron como confirmación de lo que se había ido generando desde el viernes.

Pocos terrenos hay artísticamente más fértiles, puros y atemporales que el rock. Hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Lo salvaje, tantas veces despachado como negativo y caótico, es en el fondo el único camino hacia la libertad.

La música del Tsuna ya había estado sonando desde las 13 horas. No les importó a los festivaleros lo poco que hubieran dormido la noche anterior, decidieron acudir a la plaza Mayor para poder escuchar los ritmos de Agoraphobia, la banda rock encargada de dar comienzo a la jornada del último día del festival, conocida por canciones como 'Night of the living dead', y Peralta, el grupo asturiano que con su música hizo bailar a la gente con canciones como 'After', su primer single. Y no solo había festivaleros, también muchos paseantes se paraban al descubrir los conciertos.