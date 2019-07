«Las cabras siempre tiramos a la fiesta de prau» Sil Fernández, asomada a la ventana a ver si escampa. / Á. PIÑA «¿Operación bikini? No podría. Soy muy partidaria de la lorza. Es más: lo primero que hago cuando voy a la playa es comer» «Estoy aburrida de este tiempo», confiesa Sil Fernández, que afronta un verano cargado de bolos A. VILLACORTA OVIEDO. Martes, 2 julio 2019, 00:32

Sil Fernández (Oviedo, 1981) es la mitad de Silvidos y Gemidos -la otra es su hermana Gema-, además de formar parte de un selecto puñado de bandas como Delagua, con la que están a punto de sacar nuevo disco: 'Animalías'. Una llamada a la parte «animal que todos llevamos dentro» y «una reivindicación de la diferencia y las rarezas de cada uno». Porque, además, de las dos Fernández, ella es la más salvaje, «mientras que Gema es mucho más zen».

-¿Cuántas ganas tenía de veranín?

-Muchas. Todas. Estoy aburrida de este tiempo. Aunque soy optimista y todas las mañanas subo la persiana con la esperanza de que va a hacer sol o de que solo es bruma y a las doce va a abrir. ¡Necesito luz! Pero nada, chica, que no se me logra (Ríe).

-¿Cuál fue el estío de su vida?

-Cuando tenía catorce y quince años, con los primeros ligues, en Boal... Porque mi abuela es de allí y pasaba los veranos con ella. Si me das a elegir entre playa o montaña, elijo siempre monte. ¡Me encantan el olor de la yerba y el verde! Las cabras siempre tiramos a la fiesta de prau (Risas).

-No me dirá que iba a la yerba...

-No, pero a pañar patates sí, claro.

-¿Dio mucha guerra?

-¡Qué va! Estoy preocupada porque nunca tuve la típica adolescencia loca y creo que, en alguna etapa de la vida, me va a terminar llegando (Ríe).

-¿A qué se va a dedicar entre tanto?

-Tenemos la agenda llena de bolos y hasta septiembre no cogeremos una semana para ir al sur. Voy a ser como Dios, que está en todas partes. Porque Dios es una mujer, seguro (Ríe).

-¿Cómo se lleva lo de estar cantando en el chiringo mientras el personal se toma un mojito?

-A veces, muy mal, para qué nos vamos a engañar. Pero no nos cortamos y, si el mojito tiene que caer, cae.

-¿No tiene pensado correrse ninguna juerga veraniega?

-Normalmente, termino agotada . ¡La vieyera, fía! A no ser que me líen. Porque, de repente, me lían y no aparezco hasta el día siguiente.

-¿Operación bikini?

-Que cada uno haga lo que quiera, pero yo, aunque quisiera, no podría. ¡Me flipa comer! Soy muy partidaria de la lorza. Sana, pero lorza. Es más: cuando voy a la playa o de monte, lo primero que hago es comer. Mi cabeza tiene asimilado que, una vez que pongo el pie en la arena o en la yerba, tengo que sacar los filetes empanaos o el bocadillo de Nocilla (Ríe).

-¿Es de las que va con la nevera portátil al arenal?

-Sí. Voy con todo. Para eso, soy muy señora (Ríe). Llevo mi sombrilla, mis 'tuppers', las palas... Todo, todo, todo. Este año, además, estoy pensando muy seriamente hacerme con una colchoneta para repanchingarme.

-Lo que creo que no soporta es el calor...

-¡No! Me pongo malísima. Estuve en Cuba y casi me muero. Al décimo día, no me levantaba de la cama.

-Entonces será nudista...

-Me mola más. Me encanta sentirlo todo en la piel: el agua, la arena... No, es broma: la arena, no. Pero como las playas nudistas pillan casi siempre más a desmano y yo voy cargada...

-Y, para terminar, una difícil: Georgie Dann, ¿a favor o en contra?

-Para el verano, a favor, a favor. Hay una leyenda urbana que cuenta que sus hijos, cuando llevaban amigos a casa, lo escondían en el armario. No sé si será verdad, pero a mí me da pena y me solidarizo con él. Y, además, creo que es un músico de la leche. Escucho de todo y tengo mi parte pachanguera. Eso sí: al reguetón no llego.