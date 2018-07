Calor para una noche fresca

La voz cálida y siempre sorprendente de Marisa Valle Roso conjuró ayer todos los elementos para templar el ambiente de una noche fresca de verano y transformarla en algo similar a una velada cómplice al amparo de una hoguera. La de sus canciones abriga e ilumina por un igual a quien se deja llevar por su magia escuchándolas en discos tan personales como su último trabajo 'Consciente' y estremece las entrañas -o el gusto- cuando emerge sobre un escenario al aire libre. El que le gusta respirar a esta langreana para compartir con su público esa tonada versátil de estilos y tradiciones que le sale del alma.

Valle Roso lleva meses girando con éxito su nuevo disco y de él ofreció ayer en el festival Arcu Atlánticu prácticamente todos los temas que lo componen para deleite de quienes la siguen y pudieron gozar de la nueva energía y sensibilidad que cobran en vivo sus canciones. Acompañada por su banda habitual, con guitarras, bajo, teclados y dos percusionistas, seis músicos en total, abrió el concierto con 'Nos da igual', uno de los cortes más bellos de su álbum -compuesto por Pablo Carrera-, para a uno de sus terrenos más queridos, el de la canción popular con el 'Drume negrita' (la nana de Eliseo Grenet que difundió Mercedes Sosa) y la modernidad que aún se puede extraer de él. «Muchas gracias, Gijón. Aún me acuerdo de mis años de rodaje por los concursos de tonada de esta plaza», rememoró a modo de saludo.

La combinación de temas propios y piezas que pertenecen al patrimonio sentimental de la humanidad se mantuvo a lo largo de su actuación, y entre 'Díes cansaos' y 'Cómplices', con introducción a la gaita de Pablo Carreras, brillaron con todo su esplendor. Y con el que le imprime Marisa a las palabras mayores de la 'Macorina' de Chavela y nuestro Alfonso Camín -coreada por el público- o la mismísima 'Planta 14' que deslumbró a Victor Manuel cuando se la escuchó a la langreana, y que ayer se transformó en otro de esos momentos de comunicón con el público que quedan guardados en la memoria. «¡Así se canta, Marisa!», agradeció una voz recia desde las primeras filas. «Llevo tola semana rezando pa que no llueva y tuve suerte, téngola aunque nunca me tocó la lotería, pero sí tuve la de que Víctor me escribiera esta canción», dijo para presentar una aplaudida 'Tanto como yo te quise'.

La intimidad y la expansión emocional fueron los otros elementos conjurados por la cantante para seguir templando una noche que vibró al sonar joyas de la tradición popular como 'Lela' (de Castelao y Carlos Núñez), el anónimo 'Romance de Isabel' -muy aplaudida- o 'Arriba quemando el sol', con las Pandereteres Villa de Xixón, con la que dio paso a los bises. Lo más esperado estaba ahí, por llegar: 'La Llorona', 'El Pañuelín', la 'Colombiana' de Orestes Menéndez o 'Santa Bárbara'. Para entonces Marisa le había puesto un nudo emocionado y feliz en la garganta hasta al reloj de la plaza Mayor.