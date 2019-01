El Campoamor se convierte en un tablao El ovetense Teatro Campoamor, convertido en un tablao al inicio del segundo acto de 'Carmen'. / FOTOS: MARIO ROJAS El último título de la temporada fusiona la ópera con sevillanas, bulerías y movimientos del toreo de la mano de la coreógrafa Ana García La 'Carmen' más flamenca llega esta noche al coliseo ovetense arropada por un cuerpo de ocho bailarines A. VILLACORTA OVIEDO. Jueves, 24 enero 2019, 00:39

Todo está ya listo para que 'Carmen' -una de las óperas más representadas de la historia, con las expectativas que eso conlleva- suba esta misma noche al ovetense Teatro Campoamor para poner el broche racial a la temporada. Un título cuya dirección escénica corre a cargo de Carlos Wagner -antiguo conocido de los aficionados asturianos, porque en Oviedo ha dirigido títulos como 'Sigfrido' y 'El duque de Alba'-, que, en esta ocasión, firma una producción tan elegante como oscura inspirada en 'Los caprichos' de Goya y en la que también el baile adquiere un enorme protagonismo para hacer de ella «la 'Carmen' más flamenca», en palabras de la coreógrafa Ana García.

El tándem Wagner-García ya ha puesto sobre las tablas este título con resultado dispar en Francia y Alemania, pero, en esta ocasión, «será muy especial». Y eso -explica la coreógrafa nacida en Valdepeñas- porque «este es un cast maravilloso que se ha dejado la piel y, además, el equipo creativo al completo ha estado presente durante todo el proceso». Un equipo que, además, se ha sentido «excelentemente tratado por la Ópera de Oviedo. Así que estamos muy ilusionados ante el estreno», añade esta mujer que ha sido la encargada de convertir el Campoamor en un tablao.

El momento estelar de su trabajo llegará al principio del segundo acto, cuando ocho bailarines arroparán a Carmen (encarnada por Varduhi Abrahamyan), Frasquita (Sofía Esparza) y Mercédes (Anna Gomà) en «una juerga flamenca» en toda regla «en la que un grupo de gitanos se reencuentra y celebra su arte», relata la coreógrafa, que no puede ocultar su «orgullo» por el resultado final, en el que «no se sabrá muy bien quién es bailarín y quién es cantante», porque «todos han dado lo mejor de sí mismos». Empezando por el sierense Borja Villa, que ha trabajado en compañías de danza inglesas y alemanas y para quien «es todo un honor debutar en el Campoamor y en el mundo de la ópera» por sevillanas y bulerías.

Pero, además de esta fusión entre lírica y el género musical andaluz por excelencia -«un nuevo lenguaje», ha dicho Wagner-, otro de los retos a los que ha tenido que enfrentarse Ana García -quien, tras realizar estudios de ballet clásico y danza española en el Conservatorio de Málaga, centró su carrera en el flamenco- ha sido el conocido como 'baile de los soldados', a cargo de los miembros del Coro de la Ópera y para cuyo diseño la coreógrafa se puso en manos de la mismísima Benemérita.

«Tuve una sesión con amigo que es guardia civil para que me enseñase los movimientos de una formación o cómo se coge un fusil, porque, lógicamente, yo, que no hice la mili, lo desconocía», bromea la castellano-manchega, que acabó con «un bonito dolor de hombro. Porque, si tengo que crear algo sobre un asunto que no conozco, me lo preparo a conciencia, aunque batí mi propio récord y lo monté en apenas 45 minutos».

Y, finalmente, beberán de los movimientos del toreo de la mano del barítono castrillonense David Menéndez como Escamillo, que también se preparó con un diestro conocido para coger el capote con propiedad. Pero, sin duda, el momento más sensual llegará cuando una Carmen libre y valiente baile ante Don José (en su piel se meterá el gijonés Alejandro Roy) unos tangos flamencos, «uno de los palos más sensuales y más de tierra, con mucho peso y mucha cadera», que harán de la mezzo armenia una gitana de Triana.