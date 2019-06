«En el Campoamor solo cantan los buenos. Los demás pueden cantar en un chigre» Por la izquierda, detrás, Joel Prieto, Ana Nebot, Óliver Díaz, Davinia Rodríguez, Ángel Ódena, Emilio Sagi, David Rubiera, Sabina Puértolas, María José Suárez, Cosme Marina, Manel Esteve y Francisco González Álvarez-Buylla. Agachados, Juan Noval-Moro, Didier Otaola, José Antonio Lobato y Antonio Perea, ayer, durante la presentación de 'Luisa Fernanda' en el Salón de Té del Campoamor. / JUAN CARLOS ROMÁN Emilio Sagi defiende la presencia de caras asturianas en la zarzuela, «un reparto excepcional en un teatro de primera categoría, no de cuarta» A. VILLACORTA OVIEDO. Martes, 18 junio 2019, 00:30

Lo dijo ayer el maestro Óliver Díaz: «Emilio Sagi está por encima del bien y del mal». Y, además, no tiene pelos en la lengua. Así que el director de escena ovetense, con una carrera apabullante a sus espaldas y nada por demostrar, aprovechó la presentación de 'Luisa Fernanda' -el título que cerrará en medio de una «gran expectación» la temporada de zarzuela en Oviedo- en el Salón de Té del Campoamor para lanzar varios mensajes contudentes. El primero de ellos, dirigido al equipo de Gobierno municipal liderado por Alfredo Canteli a punto de estrenarse en la capital.

«Espero que los nuevos que estén en el Ayuntamiento cuiden un poco más este teatro, porque es una pena que quede anticuado en cuanto a los elementos técnicos del escenario», disparó Sagi, poniendo sobre la mesa la cuestión de la necesidad de la reforma largamente aplazada del gran coliseo ovetense.

Una reclamación que apoyó en argumentos tan sólidos como su propia trayectoria artística: «Un teatro hay que cuidarlo igual que se cuida el mantenimiento de las butacas y se limpia todos los días. El alma de un teatro es un escenario. No son las oficinas, que quede claro. Porque mucha gente piensa que los que están en las oficinas son los que crean el teatro. No. El teatro se crea en el escenario. Y, si el escenario no funciona, el teatro, por muy buenos gerentes que tenga y por más que cuenten los euros uno tras otro, no va bien. Yo dirigí tres teatros y sé perfectamente lo que hay que hacer», zanjó.

Pero el director de escena no se quedó ahí y también sacó a relucir otra de las viejas demandas de los amantes asturianos de la zarzuela, que reclaman que crezcan las funciones de cada uno de los títulos: «Hay público para más de dos funciones».

Y, por último, respondió a quienes critican la excesiva presencia de caras asturianas en el Festival de Teatro Lírico Español: «Los que están aquí no están por ser asturianos. Aquí están los buenos. No por ser asturiano hay que cantar en el Teatro Campoamor. Se puede cantar en un chigre o donde sea, pero en el Campoamor hay que cantar cuando se tiene una carrera, cuando se sabe y cuando se canta también en otros teatros. Este no es un teatro de cuarta. Es un teatro de primera categoría en el que cantaron los más grandes de la lírica universal. Estamos en ese nivel». Y la prueba más evidente -añadió- es Óliver Díaz, ovetense criado en Gijón que se encargará de la dirección musical de esta 'Luisa Fernanda' con una escena «muy nítida, muy quirúrgica, sin ningún adorno» y que ha recorrido ya los principales teatros del mundo antes de llegar el jueves y el sábado al Campoamor con casi todo el papel vendido y con muchas voces de sobra conocidas por el público asturiano como las de la navarra Sabina Puértolas o el barítono catalán Ángel Ódena, muy querido en Asturias, donde es un también un habitual de la temporada de ópera (debutó el pasado noviembre como Scarpia en la 'Tosca' ovetense).

Junto a ellos, en los roles principales, estarán el tenor Joel Prieto y la soprano canaria Davinia Rodríguez, en el papel de Luisa Fernanda. Y, entre las caras de casa pero con ese altísimo nivel que invariablemente exige Sagi, destacan Ana Nebot (Rosita), María José Suárez (Doña Mariana), Juan Noval-Moro (El Saboyano) y José Antonio Lobato (Don Florito). «Un reparto excepcional», resumió el director de escena.

A todos -«algunos haciendo roles secundarios cuando suelen hacer protagonistas»- quiso también agradecer «su compromiso» el responsable de la temporada, Cosme Marina. «Los cantantes asturianos no están cantando en el festival por ser asturianos. Están cantando aquí porque están cantando en todos los teatros y en su teatro también tienen que cantar».