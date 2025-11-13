El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La soprano Jone Martínez interpreta a Angelica en 'Orlando furioso'. Iván Martínez

El Campoamor se viste de maravilla barroca

El vestuario de Giuseppe Palella para la escena creada por Fabio Ceresa resulta fundamental en 'Orlando furioso', que se estrena este viernes en Oviedo

Aida Collado

Aida Collado

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:57

Toda la poética de la maravilla barroca se condensa en 'Orlando furioso', de Antonio Vivaldi, mejor que en cualquier otro título del siglo XVIII. ... Lo dice el director de escena del montaje que este viernes (19.30 horas) tomará las tablas del teatro Campoamor de Oviedo, Fabio Ceresa. No falta detalle en el libreto de Grazio Baccioli: islas encantadas, animales voladores, mujeres guerreras, caballeros invencibles, brujas crueles, filtros de amor, urnas mágicas, cuevas secretas. Hablar de reto a la hora de darles forma, de traer a la realidad un mundo donde el cielo y el mar se besan y se confunden, es quedarse corto.

