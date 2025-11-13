El Campoamor se viste de maravilla barroca

Toda la poética de la maravilla barroca se condensa en 'Orlando furioso', de Antonio Vivaldi, mejor que en cualquier otro título del siglo XVIII. ... Lo dice el director de escena del montaje que este viernes (19.30 horas) tomará las tablas del teatro Campoamor de Oviedo, Fabio Ceresa. No falta detalle en el libreto de Grazio Baccioli: islas encantadas, animales voladores, mujeres guerreras, caballeros invencibles, brujas crueles, filtros de amor, urnas mágicas, cuevas secretas. Hablar de reto a la hora de darles forma, de traer a la realidad un mundo donde el cielo y el mar se besan y se confunden, es quedarse corto.

«En este juego teatral de intercambios, equívocos, reconocimientos, reencuentros y metamorfosis, el vestuario no puede dejar de desempeñar un papel fundamental en la narración de la historia», reconoce Ceresa. La fantasmagoría de luz imaginada por el diseñador de vestuario Giuseppe Palella, el incesante desvestirse y vestirse de ropas y armaduras «es un elemento fundamental de la concepción dramatúrgica del texto, y lo que más se acerca al torbellino de colores que encontramos en Ariosto».

Importancia suprema pues lo que estas mentes italianas aportan al título que hoy se escuchará por primera vez en la Ópera de Oviedo. Aunque ellos son viejos conocidos. Fabio Ceresa ya se encargó anteriormente de la dirección de escena de 'Clemenza di Tito', de Mozart, y de 'Un ballo in maschera', en la que precisamente trabajó con Palella.

Así que habrá, pese a la novedad, elementos familiares en este estreno. Empezando porque será el tan reconocido como asturiano Aarón Zapico quien se encargue de la dirección musical. Todo un lujo, en el que la escenografía, diseñada por Massimo Checchetto, no se queda atrás. Él, aplaude Ceresa, «ha diseñado un espacio donde se encuentran las alturas más vertiginosas del cielo y los abismos más profundos del océano».

Y testigo de todo ello serán los agraciados con este singular regalo, que volverá a representarse los próximos domingo 16, miércoles 19 y sábado 22 de noviembre.