«Las canciones salen de un sitio misterioso» El cantante Coque Malla. / FERNANDO VILLAR / EFE El artista madrileño llega el viernes al Niemeyer con cuarteto de cuerda en un concierto que será «muy especial»

No será una noche cualquiera. Asturias es un lugar muy especial para Coque Malla (Madrid, 1969), que ofrecerá un directo mágico con el Cuarteto Irrepetible. El viernes estará en el Niemeyer (21 horas) con el aforo completo.

-Después de tantos años de oficio, ¿ha dado ya con las claves para hacer un espectáculo 'Irrepetible?

-No hay una clave, no es el santo grial, vas buscando durante los años y de repente encuentras. Hay un montón de claves, van cambiando según los años, la manera de entender el espectáculo, según el disco que estés presentando... No tienen nada que ver las claves de un espectáculo como el que estamos llevando en gira con toda la banda que este que es más complejo desde el punto de vista musical, más armónico. Aunque parezca lo contrario, sonorizar lo acústico es mucho mas complejo que sonorizar una banda de rock and roll. Lo que sí tengo es cierto oficio para conseguir que un espectáculo sea intenso, tenga ritmo, sea emocionante a cada segundo. Esa es mi obsesión y eso sí que lo voy consiguiendo, cada segundo es apetecible y excitante.

-¿Y cómo lo hace?

-Con oficio, amor, trabajo y observación. Y obsesionándome mucho.

-Dos veces ha dicho obsesión. ¿Es usted un obseso de la música?

-Soy musico. Y soy obsesivo en el trabajo, soy perfeccionista y eso a veces da resultados maravillos y a veces te hace sufrir y te impide disfrutar. A veces es un coñazo.

-¿Y con las claves para hacer una buena canción ha dado?

-No. Las canciones salen de un sitio muy misterioso. El oficio hace que una vez que aparece esa pelota de energía, la cojas. Es como sacar una perla que está en las profundidades del subconsciente. Alguien decía que las canciones están todas escritas, lo que hacemos los músicos es poner la antena y atraparlas. Estoy de acuerdo con esta teoría tan poética.

-¿Ha cambiado su forma de componer con los años?

-El mecanismo es el mismo. Yo compongo como instrumentista, no como letrista ni como cantante. El motor que origina una canción se pone en marcha desde el instrumento, piano o guitarra. De repente hay unos acordes y llamamos al cantante, el cantante se pone a cantar y aparece la melodía y en último término aparece el letrista. Ese esquema se ha repetido desde que compongo canciones, lo que pasa es que con el oficio y los años vas perfeccionando más y te vas exigiendo más, desde 'El último hombre en la Tierra' o incluso 'Termonuclear' ha habido una subida muy grande del nivel de exigencia. Antes encontraba una canción, y me decía 'la tengo', 'ya', y ahora digo 'no', 'sigue', 'vamos a llegar más lejos'.

-Un concierto muy especial el de Avilés. Su mujer es avilesina y le damos por medio asturiano.

-Yo también me doy por medio asturiano, siempre que voy a Avilés es especial, ahí cambió mi vida, y tocar es muy emocionante. He sido muy feliz en Asturias, pero no hacía falta que hubiese conocido a mi mujer, la calidad de vida de Asturias es muy heavy.

-Y somos muy rockeros.

-Lo sé. Además eso, hay una pasión musical y rockera que en pocos sitios he visto. Hay tantas bandas, tantos garitos para tocar, tantas iniciativas.

-¿Qué le aporta esta forma de hacer música con cuarteto de cuerda? ¿Por qué abrió esa puerta?

-Creo que está ahí desde hace muchísimo tiempo. Mis primeros ídolos no fueron los Stones, los Beatles o David Bowie... Fueron Gene Kelly, Fred Astaire, mis primeras pasiones musicales venían de Hollywood. Ese mundo orquestal melódico estaba ahí. Luego ya vienen los Beatles, Bowie, con esos discos increíbles en donde empiezan a experimentar y a intentar a unir el pop y el rock con lo sinfónico. Y recientemente aparece Divine Comedy, un grupo que me hace sentir que yo puedo ser capaz de hacer un disco así, un disco que incluya lo sinfónico de forma seria y rotunda. Me planteo el reto, aparece Miguel Malla, mi hermano, y empezamos a trabajar increíblemente bien... Cuando hicimos 'Irrepetible', que es la puesta en escena de todo ese reto musical con las cuerdas y los vientos sinfónicos, hubo un día en que ensayando en el salón de mi casa solo con el cuarteto vimos que era brutal, que sonaba muy emocinante. Miguel dijo: «Tienes que hacer esto solo con ellos». Con la banda mola un montón, porque el cuarteto lo que hace es colorear, generar una corriente armónica subterránea, pero queda tapado; cuando lo hicimos yo solo y el cuarteto, florecía de manera espectacular. Ese fue el germen.

-O sea, un lujazo para el público.

-Yo creo que es muy emocionante. La gente no es tonta, ahí hay algo muy especial y por eso se agotan las entradas. Aunque no haya la energía de una banda de rock, te pega de otra manera, no te hace saltar, pero te hace llorar.

-Esa puerta no se va a cerrar.

-No, el disco que viene va a tener una presencia de lo sinfónico importante y la colaboracion de Miguel. Vamos a introducir otros elementos más ambientales, electrónicos, sutilmente.

-¿Cómo va ese álbum?

-Hay mucho avanzado. Desde que terminé 'El ultimo hombre en la Tierra' hasta ahora he estado grabando bocetos en un teléfono pensando que de ahí sacaría tres canciones o dos como mucho. Pero un día volviendo de un concierto en Gijón, lo escuché y flipé. Dije: 'Aquí hay un disco ya'. No terminado, pero sí el germen.

-¿La sombra de Los Ronaldos es muy alargada?

-No, yo creo que no y menos ahora que esto está creciendo de una manera muy bestia. Desde 'La hora de los gigantes' empezó una curva ascendente que tuvo una primera explosión con 'El ultimo hombre' y una segunda más grande con 'Irrepetible' de gente que viene a escuchar estas canciones. La historia está ahí y siempre hay alguien que te pide a Los Ronaldos, pero las salas se empezaron a llenar hace ya tiempo por las nuevas canciones. Para el gran público soy el de Los Ronaldos, pero me da igual.

-Es que muchos de los músicos de su generación viven del revival.

-Eso yo creo que ha sido un error por parte de ellos. O no han encontrado la inspiración o vaya usted a saber. Yo viví unos cuantos años de travesía por el desierto, hasta que empecé a tener exito fue muy duro. Pero aguanté y ha tenido premio.

-Vaya toque que le metió el otro día a los de Vox por usar 'No puedo vivir sin ti'.

-Fue una gamberrada a una gente que se lo merece. En el siglo XXI decir las cosas que dicen... Es una cuestión de ignorancia de esa derecha antigua y petarda. Si se pegan cuatro viajes por el mundo, se leen cuatro libros, visitan dos museos y ven dos pelis antiguas, se les quita la tontería. Tenemos que reaccionar, tenemos que darles collejas. Eso fue lo que hice, nada más. Deberían tomárselo con más sentido del humor y es algo que los políticos no saben hacer, y no hablo solo derecha y ultraderecha, también de izquierda. Los políticos desconocen el sentido del humor y la ironía.

-Hoy que «no es no», usted que escribió «hasta que digas sí», ¿cómo lleva las críticas?

-Con calma. Dejo que pase la tormenta. De vez en cuando leo cosas que me parecen barbaridades. Creo que es muy peligrosa esa autocensura que nos estamos autoinfligiendo. En esas sociedades distópicas que imaginaba Orwell eran unos seres oscuros los que nos cercenaban la libertad, lo terrible que está ocurriendo en el universo de las redes es que lo estamos haciendo nosotros mismos. La ficcion es ficcion y no podemos entrar a juzgar el arte, se diga lo que se diga, con las leyes que rigen el estado de derecho. Las interpretaciones que se pueden hacer de una novela, de una canción, son miles, ¿quién decide cuál es la correcta? Es absurdo. Además, en el caso concreto de esa canción se interpreta de manera literal y el arte es precisamente todo lo contrario: una interpretación no literal de la vida. Que no se nos vaya la pinza. Muchas mujeres feministas, estupendas y cultas la intepretan de manera sana, lúdica, festiva y romántica.

-¿Hacia dónde vamos?

-No sé, supongo que vendrán otras generaciones que observarán a sus mayores hacer el gilipollas y cambiarán las cosas. Ya ocurre. Estoy convencido de que no hay una sola canción, película o libro que incite a nada más que a cosas buenas. Si alguien viola es porque lo tiene dentro.