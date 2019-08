La cantante de Blondie revela que fue violada a punta de cuchillo Debbie Harry. / AFP ÁLVARO SOTO MADRID. Jueves, 8 agosto 2019, 00:29

La cantante de Blondie, Debbie Harry, relata en su biografía que fue violada a punta de cuchillo en su apartamento de Nueva York y en presencia de Chris Stein, componente del grupo y su novio entonces. La vocalista de la banda, de 74 años, cuenta este episodio de su vida en 'Face it', el libro de memorias que se publicará el 1 de octubre en Estados Unidos y del que ha adelantado un extracto el periódico británico 'The Sun'.

En su relato, Harry recuerda que un ladrón les siguió a ella y a su compañero de grupo hasta el apartamento que compartían en Nueva York. Cuando estaban a punto de entrar, les amenazó con un cuchillo y una vez dentro de la casa, los ató y les pidió dinero. La cantante le respondió que no tenía nada en efectivo. «Entonces apiló las guitarras y la cámara de Chris y luego me desató las manos y me obligó a quitarme los pantalones. Me folló y después sólo me dijo: 'Ve a limpiarte'», narra la cantante. «No sentí mucho miedo, me dolieron más las guitarras robadas», afirma Harry.

En su biografía, la artista también revela que estuvo a punto de ser secuestrada por el asesino en serie Ted Bundy, que asesinó a 30 mujeres y fue ejecutado en 1989. Una noche del verano de 1972 no encontraba taxi y aceptó subir al coche de un desconocido. Pero pronto se dio cuenta de que era una situación peligrosa. Consiguió escapar. «Después, vi su cara en las noticias», cuenta.