«Cantaré a España en Cataluña»

Que Víctor Manuel no se calla es algo de sobra conocido. Su nuevo disco, 'Casi nada está en su sitio', incluye una canción titulada 'Digo España' en la que reivindica un país, el suyo, con sus zonas claras y sus rincones oscuros. La gira que arrancará en Avilés el 26 de octubre y que tendrá parada el 16 de febrero en el Teatro de la Laboral, en Gijón, también le llevará a Barcelona, donde, no tiene duda, estará en el reperorio. «Nunca me he callado y no pienso hacerlo. Sé que las circunstancias son otras. Que Cataluña es ahora un país muy dividido, partido por la mitad. Pero sigue siendo un país maravilloso en el que tengo amigos que lo han pasado muy mal en los últimos años. Tengo muchas ganas de cantar allí. Si reparan en la letra, estoy convencido de que la entenderán perfectamente», afirmó el cantante, que mañana firmará discos en El Corte Inglés de Salesas, en Oviedo (18 horas).

La situación política que se vive en Cataluña no hace dudar al artista asturiano, aunque reconoce que le «duele por lo que tiene de injusticia. La situación está envenenada. Es muy mala para Cataluña y para España, aunque no sé cuánto de malo para cada uno. Hay mucha gente en Cataluña que ha comprado unas historias mágicas que les han contado. Los políticos les han intoxicado, y es muy difícil dar marcha atrás. Nos llevará muchos años y será difícil volver a la normalidad», señala.

Lo que sigue motivando a Víctor Manuel a sus 71 años es la música, «lo mejor que le puede pasar a la humanidad y lo último que se borra de nuestra memoria. Es lo más democrático que existe. Cuándo escuchas algo que te procura placer lo incorporas a tu disco duro sin hacerte preguntas sobre su procedencia. Las canciones que marcaron tu vida van contigo hasta la tumba. Lo viví cuando mi madre sufrió alzhéimer. En la residencia todos respondían a los pasodobles marcando el ritmo con la cabeza al oír 'Suspiros de España'».