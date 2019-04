Cierre de lujo al Gijón Sound Rufus Wainwright, anoche, sobre las tablas del Teatro de la Laboral. / JOAQUÍN PAÑEDA Rufus Wainwright clausuró el festival en una jornada para niños y mayoresEl cantante canadiense celebró sus veinte años de carrera en el Teatro de la Laboral con un concierto que incluyó una crítica a Trump KAY LEVIN / PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Lunes, 8 abril 2019, 01:29

El sonido de los últimos acordes de la noche anterior todavía retumbaba en los oídos de algunos de los que ayer se acercaron desde primera hora a las citas musicales programadas por el Gijón Sound en la plaza Mayor. Una jornada final del festival que era casi una continuación de las sesiones de la madrugada y que se abrió a distintos públicos al mismo tiempo que los cielos.

La agradable climatología que acompañaba a la sesión vermú, que comenzó pasado el mediodía en el escenario Mahou, provocó que hubiera casi más gente fuera que en la carpa. Y, entre ella, muchas familias.

El dúo asturiano Møna fue el encargado de abrir la cita con sus suaves tonos, adecuados para el momento. Formado por Montse Álvarez e Ismael Piñera, cantaron sus propias composiciones a la guitarra, algunas de ellas de su primer elepé juntos: 'Entretiempo'. Un estilo pop que se dejaba oír también en temas como 'Mañana'.

Posteriormente, y cada vez con más espectadores, fue el turno de Santero y Los Muchachos. Los ritmos de los valencianos animaron la carpa con canciones como 'Estamos bien', de su último álbum: 'Rioflorido'. Unas melodías con las que prometían hacer «pasar un buen rato», mientras, efectivamente, los congregados parecían interesados en charlar y tomar algo con buen ambiente. Temas como 'Volver a casa' o 'Abrácese quien pueda' sirvieron para amenizar la plaza mientras se acercaba la hora del almuerzo y cada vez más niños correteaban alrededor, bajo el sol.

Precisamente los más pequeños fueron protagonistas por la tarde en ese mismo lugar en la sección Festinfante, novedad en esta edición del Gijón Sound y que congregó en la plaza Mayor a una nutrida legión de espectadores.

Abrieron Festykids, desplegando bajo sus espectaculares disfraces todo un arsenal de energía con sus versiones de clásicos del rock and roll, desde The Ramones a AC/DC, y enseñando a los pequeños los secretos del instrumental de una banda.

Y, después, Las Eléctricas salieron recibidas como auténticas estrellas del pop y como tales responderían las gijonesas mostrando su extraordinario hacer sobre las tablas con algunos de sus hits como 'Girls & Boys' o 'La Reina del Mundo'. Irresistiblemente electrizantes.

Poco más tarde, el broche de lujo al certamen lo pondría el canadiense Rufus Wainwright, que celebró en el Teatro de la Laboral las dos décadas de su primer álbum con la gira 'All these poses'.

Tras comenzar con media hora de retraso, el cantante, ataviado con un sombrero de copa, recuperó temas de sus inicios como 'Barcelona', 'Foolish love' o 'Sally Ann', de la que reveló que en su momento encantó a Leonard Cohen.

Y, entre las novedades, incluyó una nueva canción escrita «ante lo que está ocurriendo en el mundo», explicó. Era 'La espada de Damocles', dedicada a Donald Trump. A la guitarra primero y al piano después, repasó asimismo su disco 'Poses', para concluir por todo lo alto con 'Across the universe', de The Beatles. Éxito total.