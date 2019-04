Cinco grupos asturianos pasan a la semifinal del concurso EdP Live Bands REDACCIÓN GIJÓN. Martes, 16 abril 2019, 00:11

Un total de 59 grupos aficionados de distintas comunidades autónomas, cinco de ellos de Asturias, competirán por el pase a la final del concurso musical EdP Live Bands, un certamen en el que el conjunto ganador actuará en directo en el Festival 'NOS Alive', que se celebra entre el 11 y el 13 de julio en el paseo marítimo de Algès, en Portugal, y grabará un álbum con la compañía Sony Music. La final del concurso musical tendrá lugar el 18 de mayo en Madrid. Las bandas seleccionadas para pasar a la semifinal, de estilos musicales distintos, han sido las más votadas en la primera fase tanto por el público como por un jurado de expertos musicales.

En total se inscribieron 265 grupos y cinco de estas bandas son asturianas: Shady Boy Pi (Mieres), Campari Club (Oviedo), DROP (Oviedo), Gente Terrible (Oviedo) y Gethere (Oviedo). La semifinal del concurso musical de EdP se desarrollará hasta el 29 de abril. Hasta entonces, todas las personas que lo deseen pueden votar por sus bandas favoritas en la web del concurso. El 6 de mayo se anunciarán las 6 bandas finalistas, que competirán con dos actuaciones en directo el 18 de mayo en la Sala Cool de Madrid, donde se conocerá el grupo vencedor.

Este certamen cuenta con el apoyo de Everything is New, Sony Music, y la revista musical Mondo Sonoro, que también cuentan con representantes en el jurado que decidirá el grupo vencedor. Esta iniciativa refuerza la apuesta de la compañía eléctrica por promover la música a través de diferentes acciones promocionales.