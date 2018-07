Cita romántica con Il Divo David Miller, Carlos Marín, Sébastien Izambard y Urs Bühler, en plena actuación. El cuarteto vocal le robó el corazón a más de 3.000 personas en Gijón con uno de sus conciertos en su gira 'Timeless Tour' GLORIA MARTÍNEZ Martes, 31 julio 2018, 00:16

El archifamoso 'Hello' con el que versionan a Adele fue su saludo aclamado. Il Divo, que hizo del recinto de los Hermanos Castro un teatro al aire libre, un coliseo romano en plena noche de verano gijonesa, comenzó con fuerza. Tras el 'Hola' llegó 'Aquí esperándote', que sonaba perfecto ante las gradas y las sillas colocadas para la ocasión en el recinto del Gijón Life, en medio de un silencio absoluto que contaba alto y claro el respeto profesado y el placer que sentía el público ante el cuarteto vocal que, para muchos, revolucionó la música lírica. Cinco pantallas y unos potentes focos individuales para subrayar cada voz en cada momento conformaban la escenografía, que remataban dos escaleras abrazando el escenario que les permitían cierta coreografía minimalista. 'Timeless Tour' (Eterno Tour) es la gira que les ha traído a Gijón -comenzó en México, en abril- y con ella llegaron también temas como 'Nunca me he sentido así', uno de los más esperados. También cantaron 'All of me' y muchos más de su repertorio y sobre todo de su último disco. Pero antes de ponerle voz a sus inconfundibles notas, unos cuantos piropos a la tierra. «Nunca habíamos estado aquí. Es la primera vez que venimos a Asturias y es maravillosa», decía el suizo del cuarteto, Urs Bühler, quien confesó haber comido fabada y no haber podido cenar por ello. «Cómo coméis aquí», dijo entre risas. Todo sobre el escenario fue celebración. La de sus 15 años en en activo, la principal. Hacer música de esa efeméride les llevará durante ocho meses por toda Europa. También cantarán en Asia, Sudáfrica, Australia y Latinoamérica. El mismo espectáculo romántico, dramático y elegante, siempre acompañado de una orquesta. Como ayer. El concierto, además de hacer un recorrido por sus canciones más emblemáticas, volvió la mirada a clásicos como 'Love me tender',de Elvis Presley, y ofreció un adelanto del próximo álbum, el séptimo de estudio, que sacará a mediados de agosto. 'Timeless', es su nombre, el mismo que el de la actual gira y en el que recopilarán diez canciones interpretadas en inglés, español, francés e italiano, haciendo honor a grandes clásicos de los años treinta del siglo pasado, y aportando versiones propias de grandes éxitos de la actualidad. Y como su música hace soñar no podía faltar una recomendación: «Para mantenerse joven hay que tener sueños». Lo decía pocos minutos después de iniciar el concierto Sébastien Izambard, el francés. No hay que olvidar que componen Il Divo, un suizo, un francés, un norteamericano, David Miller, y un español, Carlos Marín. Todos hablaron al público. Todos saludaron y dijeron maravillas del lugar que les acogía y les aplaudía. A ellos, a los músicos y también a los bailarines que les acompañaban en ocasiones, convertidos en otro de los atractivos de la noche, plagada de ovaciones y emociones. Una de las mayores se la llevó 'Granada', entonada por Carlos Martín, que estuvo acompañado por cuatro sevillanas y las palmas del respetable.

Il Divo ha pasado a la historia como uno de los grupos donde la música culta se fusiona y se entremezcla con temas de distinto género. De sus voces sale tan pronto un tango, como ritmos latinos, pop, o boleros. Y el padre y creador fue el directivo británico Simon Cowell. Tras ver una actuación en diferido de Los Tres Tenores (Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo), Cowell quiso conformar un grupo y comenzó una búsqueda mundial durante dos años en 20 países. Los tenores Urs Bühler (Berna, 1971), David Miller (San Diego, 1973), Sébastien Izambard (París, 1973) y el barítono Carlos Marín (Alemania-España, 1968) fueron los elegidos, y los que finalmente formaron en 2003 el grupo que anoche llenó de magia el recinto de los Hermanos Castro. A lo largo de estos 15 años han logrado toda una revolución a nivel internacional con la venta de más de 35 millones de discos y más de 160 discos de Oro y de Platino en 35 países, donde han ido cosechando un éxito detrás de otro, como el de anoche.