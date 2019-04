Una ciudad llena de «ganas de vivir»

«No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo». Con estas palabras, que tomó prestadas del poeta uruguayo Mario Benedetti, Rozalén abrió ayer su concierto en el Teatro de la Laboral, prácticamente lleno para la ocasión, en una de las citas más atractivas de la jornada principal del Gijón Sound Festival.

«Quiero que os vayáis de aquí con ganas de vivir», exclamó la artista al auditorio. Esa parecía ser la motivación principal de los gijoneses a lo largo del día, desde por la mañana hasta la noche, con multitud de conciertos programados en distintos puntos de la ciudad.

La animación comenzó pasado el mediodía en la Plaza Mayor, donde cientos de personas se acercaron a la sesión vermú. Algunos venían con sus bicicletas o patinetes, como invitaba a hacer la organización del evento, y se entretuvieron con la música de Stone Foundation bajo la carpa instalada en el lugar. Una plaza que se fue calentando al compás de temas como 'Standing on the top' o 'Give the man a hat', con los que los británicos presentaron su último disco, 'Everyone anyone'. Mientras, en el exterior las primeras gotas hacían acto de presencia, desde unas nubes que quisieron ser protagonistas ayer y que sin embargo no eclipsaron el ambiente festivo que reinó desde primera hora. Los músicos ingleses aprovecharon para declararse «orgullosos europeos», en pleno proceso del Brexit, y tras su actuación llegó el turno de Jungle By The Night. Pese a que bajo la carpa el hambre fue rebajando la afluencia, no sucedió así con las ganas de los presentes, a los que el grupo invitó a «acercarse al máximo» al escenario. Con su tropa de nueve músicos llegada de Amsterdam, el conjunto inundó la plaza a ritmo de jazz mezclado con sonidos 'tech' y aliños africanos, gracias a la percusión, sin necesidad de cantante.

Donde sí hubo voz fue en el Teatro de la Laboral, donde llegada la tarde la artista Rozalén hizo acto de presencia para arrancar la segunda vuelta de presentación del álbum 'Cuando el río suena', su último trabajo, por el cual recibió a finales del pasado año un disco de platino.

Tras comenzar con los versos de 'No te salves', la castellano-manchega interpeló a los asistentes para «disfrutar del momento». Para ello, la cantante hizo gala de sus cuerdas vocales con la promesa de hacer de esa una velada «especial». Acertado preludio del tema 'Será mejor', uno de los más conocidos de su repertorio. Acompañada, como es ya habitual, por la intérprete de lengua de signos Beatriz Romero, vestida de negro y desprendiendo elegancia, siguió con la canción 'El hijo de la abuela', que relata una historia familiar real. Una intimidad que también latió en 'Amor prohibido', en referencia a su progenitor, quien abandonó los hábitos de sacerdote al enamorarse de su madre en su Albacete natal.

Tras animar al público a llenarse de «ganas de vivir», comenzó a entonar la melodía de 'Vivir', tema creado junto al grupo Estopa. Exultante, cantó asimismo 'La llorona', que hizo popular Chavela Vargas.

Precisamente Vargas recibió un homenaje horas antes en el mismo lugar por parte de Dorian Wood, de origen costarricense como ella, que con su talento vocal, su piano y la orquesta dirigida por Alberto Moreno dejó su impronta en un recital dedicado al repertorio de «la santa» de los discriminados, como la definió.

De vuelta al centro urbano, en la Sala Acapulco se produjo una triple cita liderada por la banda multiétnica King Salami and The Cumberland Three. El conjunto de 'rhythm and blues' montó una bacanal sonora con su estilo de mediados del siglo pasado. Los inagotables The Fleshtones, capitaneados por Peter Zaremba y Keith Streng desde hace cuarenta años, participaron con su rock 'garage', mientras que los vascos de Sumisión City Blues dieron cuenta de su rock callejero.

El otro plato fuerte del día fue el concierto de Morgan, la prometedora banda indie que, en un escenario Mahou a rebosar, interpretó las composiciones de su nuevo álbum 'Air', como 'Planet Earth', cantada en inglés, una de sus señas de identidad. Tras agotarse las entradas, los afortundos que acudieron al evento bailaron sin apenas descanso con temas como 'Oh oh', de los más aplaudidas. Alos madrileños les siguió La Casa Azul, otra ración de indie pop que los incondicionales del grupo disfrutaron al máximo. Precisamente Guille Milkyway, líder de este último grupo, fue el postre para los que continuaron con ganas de marcha. Y es que, a medianoche, la Sala Albéniz acogió una sesión con él como dj. En el mismo recinto continuaba la algarabía, sin importar la hora, con Adolfo Sputnik y Yelle Club Party. El Gijón Sound Festival ha demostrado ser una celebración que parece no tener fin.