Cohen y Sabina resuenan en papel Las letras de 'Old Ideas' y las versiones libérrimas del andaluz se unen en un libro

Es un libro hermoso, que juega con la verticalidad, que sitúa a Leonard Cohen en portada y a Joaquín Sabina en contraportada, una joyita bibliográfica que el viernes se presenta en Oviedo bajo el manto de la Cátedra Leonard Cohen de la Universidad de Oviedo, que se ha encargado de editarlo. Es una edición no venal, de modo que no llegará las librerías, pero sí formará parte de las colecciones de bibliotecas, universidades y otras instituciones culturales. Hablamos de 'Versiones libérrimas de Old Ideas, de Leonard Cohen, por Joaquín Sabina', un trabajo que reproduce en inglés las canciones del Premio Príncipe de Asturias de las Letras y las traducciones personalísimas que hizo al castellano el cantante jiennense. Junto a las palabras impresas, las ilustraciones realizadas para la ocasión por una serie de artistas y el prólogo que firma Javier García Rodríguez.

«Cuando yo dirigía la Cátedra, de 2014 a 2016, me di cuenta de que, salvo los superfans de Cohen, apenas se conocen las versiones libérrimas que había hecho Sabina, así que se me ocurrió unir a los dos personajes en una publicación», explica Javier García Rodríguez, que añade que desde aquella idea inicial las cosas fueron creciendo hasta incluir otras creaciones poéticas que Sabina ha realizado vinculadas a Cohen, como los sonetos que le dedicó con ocasión de sus visitas a España o el que escribió con motivo de la entrega del Premio Príncipe de Asturias.

Siempre fue para Sabina Cohen un referente, siempre vio en él «la pasión de los profetas», y con el paso del tiempo ha ido aproximándose a él, como explica García Rodríguez, hasta en la manera de cantar, cada vez con menos volumen, cada vez más cerca del susurro. Y, sobre todo, en la manera de entender cada canción como «un discurso elaborado con la poesía como elemento central».

Tal y como revela MirIam Perandones, actual directora de la Cátedra, en el texto de presentación de la obra, esta ha contado con las ilustraciones de Mercedes Díaz Villarías, Nanu González, Goyo Rodríguez, Sandra Estrada, Celso Martínez y Máximo Aláez. «Las ilustracoines de cubierta y contracubierta, de Mercedes Díaz, son absolutamente maravillosas, y luego se encargaron obras para el interior que hicieran referencia a algunas de las canciones, se ha intentado que el volumen fuera lo más hermoso posible, para hacer así un guiño a la labor creativa de Cohen y Sabina, que además de creadores con la palabra tambíen lo son con el lápiz, el pincel y el rotulador». Sin serlo, tiene algo de libro de artista la publicación.

Ha contado igualmente con la complicidad de Joaquín Sabina. «Han seguido todo el proceso y no han puesto ni el más mínimo problema para que se reprodujeran las letras», anota el prologuista, en referencia al equipo que trabaja al lado del cantautor andaluz, que ya tenido el volumen en su manos y está feliz con el resultado.

El viernes (19.30 horas), en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo se presentará la obra, se sorterarán cinco ejemplares entre los asistentes y sonará la música para dejar que las letras salgan del papel impreso. No con Sabina o Cohen, sino con la cantautora asturiana Rita Ojanguren poniéndoles voz.