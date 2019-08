«Mi 'Color esperanza' trasciende las modas» El cantante argentino Coti, que este sábado actuará en Salinas. / JAVIER LIZÓN Coti llega con su nuevo disco a Salinas para participar el sábado en el festival Songs for an Ewan Day antes de continuar su gira en Argentina IRENE B. CARRIL Martes, 6 agosto 2019, 00:12

El cantante Coti (Rosario, 1973), llega este sábado a Salinas, con su último disco bajo el brazo, 'Coti Sorokin y los Brillantes en el Teatro Colón', para participarn en el festival Songs for an Ewan Day.

-¿Tiene ganas de regresar a Asturias?

-Es un sitio y un festival muy especial, que lo hace gente amiga, la verdad que hace tiempo que tenía ganas de participar. Estoy ilusionado, sé por muchos amigos que han estado que hay una energía muy especial y vamos a disfrutar, a encontrarnos con música, con el público, con amigos, con la naturaleza.

-Se disgustó por el uso de 'Color esperanza' en un concierto contra el régimen de Maduro y por su utilización política...

-Volví a decir lo que ya había dicho, mi idea no era crear una polémica, simplemente expresar el derecho que tengo sobre mi obra. Es un derecho que he ejercido desde siempre y lo quiero. Con las redes sociales uno tiene la posibilidad de hablar, de usar este pequeño y humilde poder de comunicar lo que siento y cómo lo siento con mis palabras para que no haya dichos y entredichos.

-¿Es más complejo el panorama musical con las plataformas digitales?

-Conviven los 'hits' del momento con la gente que tiene mucha trayectoria. Los chicos jóvenes van descubriendo, buscando cosas con más contenido musical. Hay ciertos estilos que se ponen de moda, pero las modas pasan, son los artistas van quedando. Hay canciones que he escrito hace 20 años y siguen vigentes, hay mucha música que trasciende las modas, como 'Color Esperanza'. En Spotify pusimos mi catálogo hace relativamente poco y tengo más de 16 millones de oyentes, es una barbaridad. Agradezco que elijan escucharme, nadie fuerza a nadie, no se está imponiendo porque no hay una campaña de marketing.

-¿Cómo vive las giras?

-Tienen cosas duras, no es todo color de rosa. Evidentemente visitar ciudades, subirse a un escenario y hacer lo que a uno le gusta suena muy lindo, pero también tiene sus costados difíciles. Tantísimas horas en las carreteras, poco sueño, salir siempre muy temprano de los hoteles, las esperas, los aviones cancelados. La convivencia a veces es muy buena, hay que tener en cuenta los ánimos, las cosas que nos pasan a las personas. Hemos conseguido un equipo humano de trabajo muy bonito, de compañerismo y eso luego se refleja.

-¿Qué ve Coti cuando mira hacia atrás y ve su carrera?

-Me siento muy contento con el trayecto, el camino que he emprendido y con esa fidelidad de escuchar mi primer disco. Me siento muy feliz, muy cómodo haciendo aquellas primeras canciones. Siento una coherencia con mi manera de hacer las cosas, evidentemente hay cuestiones que hubiera preferido hacer de otra manera, pero por estrategia, no por cuestiones musicales. No me arrepiento lo más mínimo. Lo más bonito es cuando viene gente que lleva viniendo muchos años y que te conoce desde hace poco porque empezó a bucear y a ver que hay muchos discos, canciones. Ese público que se va renovando es una maravilla, por eso es interesante volver a replantear las canciones.