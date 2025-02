El concierto imposible de Nina Simone, en Gijón

A. C.

Todo el mundo trata de sobrellevar, con más o menos molestias, la espinita clavada de aquel concierto al que ya nunca podrá ir. Por lo ... que sea. Porque la muerte o la vida se han interpuesto entre las voces admiradas y uno mismo. Para aliviar el malestar de muchos se celebran, esta es la tercera edición, los 'Conciertos Imposibles', organizados por Corto Gijón y Tsunami Xixón.

Esta iniciativa servirá el martes a quienes sueñan con escuchar a la intensa y, a veces, retadora Nina Simone, del susurro a sus inconfundibles graves elevados, pero saben que poniéndose un disco pierden buena parte de la experiencia. A la gran Simone que ordena a alguien del público que se siente. Que más tarde, mientras da una ostentosa muestra de talento en el escenario, decide flirtear con otro de los asistentes. Eso ocurrió en el 'Live at Montreux' y volverá a repetirse, eso sí, pantalla mediante, claro, con la proyección de aquella mítica actuación en el salón de actos de la Escuela de Comercio de Gijón.

Y habrá más.El miércoles se proyectará 'The First U. S. Visit' de The Beatles, que viajará a aquellos Estados Unidos de 1964 que recibió por primera vez a los de Liverpool. 'Interstella 5555', de Daft Punk cierra el jueves el ciclo. Todos, a partir de las siete de la tarde. Entradas gratuitas en entradas@cortogijon.com