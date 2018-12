Conexión de almas y palmas en Gijón Los miembros del Chicago Mass Choir, sobre el escenario del Teatro Jovellanos. / FOTOS: PALOMA UCHA El festival continúa hoy con Charleston Gospel Voices, que ofrecen una actuación a las 20 horas y otra para niños a las 18 Chicago Mass Choir puso en pie a un Jovellanos abarrotado para abrir el festival de góspel P. A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Sábado, 15 diciembre 2018, 00:25

Las voces de Chicago Mass Choir iniciaron ayer en un repleto Teatro Jovellanos tres días dedicados a la música góspel en una cita que se consolida año tras año como lugar de encuentro y celebración para los numerosos seguidores de este género en Gijón. El coro encargado de abrir el festival está considerado una de las agrupaciones internacionales más fieles a la tradición vocal afroamericana y en su concierto de anoche lo demostraron con creces ante un público al que llevaron de la emoción al más expansivo de los desenfrenos con los temas de su espectáculo 'Connecting Souls', un animado viaje por algunos de los temas más populares de un repertorio que es ya patrimonio sentimental de la humanidad.

Fundado en 1988 en Chicago -una de las patrias del blues, el soul y el funk- y con una docena de álbumes en el mercado, el conjunto que vimos sobre las tablas del coliseo gijonés ha tocado a lo largo de sus tres décadas de existencia todos los palos de la música popular negra, con producciones especializadas de gran éxito en sus habituales giras europeas como las que en 2013 consagraron a temas navideños o en 2015 al blues en la figura de B.B. King. Con sus túnicas púrpura y sus versátiles gargantas han colaborado en numerosos musicales como 'Three mo' o 'The color purple' y acompañado a artistas de la talla de Bob Dylan. Y como todo coro de góspel que se precie, sus componentes llevan el don de contagiar a los demás la fiesta que ellos mismos se montan con la misma naturalidad con la que toman aire para seguir lanzando sus aleluyas y buenos deseos de radio universal.

Las quince voces de la formación calentaron sus cuerdas vocales con 'How excellent'. En el segundo tema tocaba calentar las palmas del respetable y nada mejor que el clásico 'There's power' para conseguirlo. Hubo tiempo para un movido repaso a las raíces del viejo rhythm and blues y para volver al baile con 'He changed me'. Los aleluyas con estirpe de soul regresaron a la escena con 'Hold to god unchanging hand', en un momento en el que la fiesta era puro desenfreno con un público entregado. En la fiesta también hubo espacio para la Navidad y para mostrar toda la delizadeza de piezas como 'Holly night'. Aunque lo que predominó fue el jolgorio, con el corazón mandando sobre la partitura, con el público disfrutando cada minuto hasta la despedida a ritmo de 'Oh happy day'. Grandes aplausos con la gente puesta en pie.

Hoy, los más jóvenes tienen la ocasión de introducirse en el góspel con el espectáculo Gospel for kids, que comenzará a las 18 horas. El grupo Charleston Gospel Voices será el encargado de enseñarles las bondades de este estilo musical. A las 20.30 repetirán con una actuación para todos los públicos.