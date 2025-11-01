El Coro Minero de Turón se hace con el Premio Serondaya de la Cultura

El Coro Minero de Turón, «símbolo incuestionable de la tradición minera», es el flamante Premio Serondaya de la Cultura. La razón aducida por el ... jurado: «Su empeño constante en la innovación cultural y por configurarse como una referencia cultural del territorio minero». Es, además, «una de las instituciones culturales más antiguas de Asturias, ha llevado la voz de la mina por todo el mundo y su compromiso con la actividad cultural del concejo de Mieres lo ha convertido en un agente imprescindible de combustión social».

El próximo 13 de diciembre, en la Casa de la Cultura de Mieres, se entregarán los Premios Serondaya. Fue el propio Ayuntamiento de Mieres el que impulsó su candidatura: «El Coro Minero de Turón es patrimonio de toda Asturias y ha proyectado lo mejor de nuestra cultura minera fuera de nuestras fronteras, actuando también en varios países de América Latina y Europa como Inglaterra, Alemania, Polonia, Bélgica, Gales, Portugal, Italia, Luxemburgo, Chile o Argentina», sostenía en un documento que elogiaba el valor de su discografía y archivo como patrimonio musical de Asturias y «su apuesta por la innovación mediante la fusión de tradiciones y géneros musicales, adaptando el repertorio minero a formatos contemporáneos y colaborando con una nueva generación de músicos y músicas, apostando por la fusión de estilos y lenguajes musicales pero también adaptando la iconografía a espacios escénicos contemporáneos».

Son 36 las voces que forman en la actualidad esta institución de la cuenca que preside desde hace un par de semanas Nicanor García. La alegría es inmensa con esta distinción: «Estamos encantados por varias razones, la primera porque estamos celebrando el 75 aniversario y además nos coincide con otro galardón, la Espiga de Escanda de Oro, son dos premios de la cuenca minera que nos emocionan porque suponen un reconocimiento a lo que nosotros hacemos, que es expandir la cultura minera, la minería y el ser profundo de las cuencas», asegura. Remarcó el hecho de que es el único coro de mineros auténticos que queda en España y «necesitamos empujes de este estilo para seguir proyectándonos hacia el futuro». Pero, para hacerlo, necesitan relevo generacional: «Somos voces graves de la minería y el problema es que ya no hay mineros así que admitimos a cualquier chico joven que quiera apuntarse y continuar con esta bonita historia de 75 años». Tienen unas 50 actuaciones al año, lo cual da muestra de que el coro sigue muy vivo, pero es necesario mirar adelante buscando la continuidad.

Los orígenes del coro se remontan al año 1920 con la formación del Orfeón de Turón, que desapareció con la Revolución del 34 para volver dos años después como Coro de Hulleras de Turón. La guerra civil supuso otro parón y no fue hasta 1950 cuando retorna de la mano de la Congregación de Hermanos de las Escuelas Cristianas de San Juan Bautista de La Salle, de la que adopta su nombre, hasta que en un año después toma ya su denominación actual. Son, pues, 75 años ininterrumpidos que les han llevado a organizar una exposición que se inaugurará el 17 de noviembre en Turón en la que se mostrarán trofeos y otros recuerdos de toda esa trayectoria que les ha llevado a viajar por geografías diversas y a grabar cinco discos.