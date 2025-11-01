El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Integrantes del Coro Minero de Turón. CMT

El Coro Minero de Turón se hace con el Premio Serondaya de la Cultura

El jurado destaca su carácter de «símbolo incuestionable de la tradición minera» y que es una referencia cultural del territorio

M. F. A.

Gijón

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

El Coro Minero de Turón, «símbolo incuestionable de la tradición minera», es el flamante Premio Serondaya de la Cultura. La razón aducida por el ... jurado: «Su empeño constante en la innovación cultural y por configurarse como una referencia cultural del territorio minero». Es, además, «una de las instituciones culturales más antiguas de Asturias, ha llevado la voz de la mina por todo el mundo y su compromiso con la actividad cultural del concejo de Mieres lo ha convertido en un agente imprescindible de combustión social».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  3. 3 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?
  4. 4 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  5. 5 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  6. 6 Un incendio obliga a confinar a los vecinos de todo un edificio en Ceares, en Gijón
  7. 7 Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón
  8. 8 El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés
  9. 9 La lesión de Loum agita las oficinas del Sporting de Gijón
  10. 10 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Coro Minero de Turón se hace con el Premio Serondaya de la Cultura

El Coro Minero de Turón se hace con el Premio Serondaya de la Cultura