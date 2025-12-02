Coti Sorokin, músico: «Cuando una canción es buena le queda bien a cualquiera»

Llega Coti Sorokin este sábado a Oviedo (Tribeca Live, 21 horas) y lo hace cerrando una puerta y abriendo otra. Está a punto de concluir ... su gira y acaba de publicar un álbum artesano, emotivo y alejado del algoritmo y el artificio sonoro. 'Serenata en mi mayor para un amor y un atardecer' es el título de un álbum grabado entre Buenos Aires y Madrid que incluye diez temas.

-¿Por qué quería hacer algo tan artesanal?

-No hubo una razón, lo sentí de esa manera y quería marcar la diferencia en hacer un disco que a mí me emocione, me valga la pena, y fui muy exigente con el proyecto, conmigo mismo y con la gente que estuvo en él para conseguir ese resultado.

-¿Esa apuesta por evitar la tecnología es una respuesta a la música de hoy?

-De alguna forma sí, porque siento que la música grabada ha bajado mucho el precio, hay como un 'fast food' de la música, hay tanta rapidez, tanta velocidad, que nada queda, nada tiene demasiado valor y eso a los artistas nos tiene que hacer duplicar el esfuerzo para hacer algo que perdure. Hay mucha música hecha con aplicaciones, la injerencia en la creatividad humana está cada vez más presente y mi búsqueda era volver a la exigencia de que la música grabada tiene que tener un valor en sí misma, más allá de que luego uno la toca en directo en los conciertos y eso no se puede reemplazar por nada. Por eso hay una vuelta a los clásicos, es una tendencia mundial y tiene que ver con que todo lo que está saliendo es muy pobre en muchos aspectos, lo lírico, lo poético, lo musical, lo melódico.

-¿Cómo ha cambiado su manera de afrontar la composición? ¿Los años de oficio le dan otro enfoque o qué es lo que dan?

-Ahora soy mucho más exigente porque también hice muchas canciones que quedaron y que me emocionaron a mí y al público y eso te va subiendo la vara y te hace hacer otras búsquedas para no seguir componiendo la misma canción. Y obviamente queda esa exigencia, sobre todo en el mundo compositivo y de la producción de un disco. No me convence cualquier cosa que se me ocurre o cualquier grabación rápida o espontánea, para mí tiene que haber una búsqueda y una exigencia con uno mismo. En el mundo del directo es otro tema, la experiencia me ha hecho disfrutar mucho más, relajarme más, pero en la composición y producción hay más exigencia y eso no se aprende nunca, porque nunca se termina de componer automáticamente nada.

-¿Existe el miedo a repetir la misma canción?

-Sí, tampoco está mal que la obra de uno tenga un camino, un sentido, una identidad, pero siempre está el equilibrio entre conservar cierto estilo sin reiterarse y ser creativo. A todos los artistas que tenemos muchos discos nos pasa.

-¿Cómo es eso de sentir que las canciones son ya colectivas y no propias?

-Es un privilegio que haya niños de ocho o nueve años que conocen mis canciones, chicos con capacidades diferentes que sepan cantarlas, que gente con autismo también lo haga, que alguien con Alzhéimer pueda recordar una letra y otras cosas no... Y que alguien se haya conocido en un concierto o que una canción mía haya marcado la vida de alguien, ese tipo de situaciones hermosas son una maravilla.

-¿Las clásicas no le agotan?

-No, busco la vuelta y trato de disfrutarlas de manera diferente. No es un cumplido. Es real. Lo miro como una devolución a la gente por haber amado tanto tantas canciones. Me pasa a mí como fan, que me gusta también escuchar esos temas.

-¿Es muy diferente componer para uno mismo que hacerlo para otros?

-Cuando era más joven y no tenía tanta experiencia sentía que componer para otro era como hacer un traje a medida, pero luego me di cuenta de que la ropa buena le queda bien a cualquier cuerpo, porque tiene buena línea, está bien hecha y tiene buen material. Cuando una canción es buena le queda bien a cualquiera. Lo aprendí con el tiempo y es inequívoco.

-¿Cómo se cose un buen traje?

-Con sensibilidad y oficio, practicando, aprendiendo y enriqueciendo el espíritu, hay que estar atento y ser sensible. Pero sobre todo practicar y hacer veinte o treinta canciones malas para que salga una buena. Y hay que ser autocrítico.

-Se refería al directo. ¿Disfruta girando?

-Lo disfruto muchísimo. Es una exigencia muy alta, pero eso me mantiene también en forma, es como la competición de un deportista con tantos aviones, cambios de clima, de hoteles...

-¿Cómo es este directo que vamos a ver en Oviedo?

-Es un directo con toda mi banda, muy enérgico, dejamos todo en el escenario, palpitando y compartiendo con el público. No llevamos nada grabado, es todo riguroso directo y el repertorio combina todos los clásicos de los diferentes discos y algunas canciones del nuevo, de modo que vamos a pasearnos por estos 25 años de canciones.

-Le acompaña su hijo Iván en la banda.

-Sí, y está muy bien. Trabajar en familia hay que saber hacerlo, no es fácil, porque tiene sus desafíos, que sea uno más, que no haya privilegios y que él tome las directivas que yo doy de forma positiva. Trato de disfrutarlo y tiene un componente muy emotivo y hermoso.

-Leo la lista de músicos con los que ha colaborado y no le queda ya nadie...

-Hay mucha gente que admiro y no me ha tocado. La verdad es que las cosas más hermosas las he buscado y las he encontrado sin darme cuenta. No quiero decir que sean casualidades porque no creo en las casualidades, pero nada lo he buscado conscientemente, sino trabajando lo mejor posible y ahí se han unido ciertos planetas. Quiero seguir en esa línea, siento que cuando uno se pone ciertas metas al final es muy proclive a la frustración y a perder un poco el norte.

-¿Por qué Argentina es un país tan grande artísticamente?

-Tiene que ver con el crisol de razas y culturas, eso da la riqueza. Al contrario de lo que piensa mucha gente, creo que las culturas más pobres son las que no tienen mestizaje, en todas las que intercambian nacionalidades, razas, culturas, eso florece. Y Argentina es una mezcla de europeos, con esclavos que llegaron de África, judíos, turcos, italianos, españoles, polacos...

-¿Malos tiempos para la cultura argentina?

-Sí, porque hay un poco de sensación de que lo único que importa es el dinero, el valor del dólar, la inflación, el mercado... Y la cultura cuanto más sana, más lejos del mercado.

-¿Es optimista?

-Al final son ciclos, proyectos se quedarán en el camino y nacerán otros.

-¿Algún proyecto más además del nuevo álbum?

-El año que viene voy a seguir haciendo remakes de clásicos y al terminar la gira, empezar a presentar el disco nuevo.