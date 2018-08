«Nadie cuestiona que se toque a Mozart y sí a las bandas tributo» Juan Barreiro, multiexpuesto en Oviedo. :: HUGO ÁLVAREZ Juan Barreiro y su grupo serán hoy Smooth Criminals para hacer sonar en el Botánico los éxitos de Michael Jackson M. F. ANTUÑA Martes, 7 agosto 2018, 00:26

Tiene un niño de un año fan de los Beattles (solo se duerme con 'Hey Jude') y una cría de tres que se pirra por Michael Jackson. Se ve que la genética tira. Y es que Juan Barreiro (gijonés nacido en Bilbao en 1974) ha pasado por mil bandas y un millón de músicas. De Kactus Jack a las versiones, de Bowie a Tino Casal, de los temas propios a deleitarse con el 'Thriller' de Michael Jackson. El caso es que Juan, ingeniero viajero y amante de la pintura, lleva cuatro años con plaza fija en las Noches del Botánico. Primero sonó U-2, después Bowie, a continuación Tino Canal y este año el tributo es para el gran Michael. Jukebucks, su banda de versiones, se reinventa y muta. Hoy serán Smooth Criminals (22.30 h).

-¿Difícil?

-Es un buen reto.

-¿Cómo empezó esta historia de acudir todos los años al Botánico con un tributo diferente?

-Teníamos un repertorio homenaje a David Bowie y otro a U-2. Hubo un curso de la Universidad sobre Bowie, les propusimos participar e hicimos el tributo a Bowie. Luego me llamó Miguel Rodríguez Acebedo, del Botánico, y un año hicimos U-2 y otro Bowie. Y el pasado, a Tino Casal. El mismo día Miguel me dijo: «¿Qué hacemos?» Y propuse: «Michael Jackson o Prince».

-Y fue Michael Jackson.

-Sí. Es supercomplicado técnicamente. Pero tenemos a Domingo Lozano, nuestro cantante, que es espectacular, y una formación muy buena, con Israel Sanchez, Juan Carlos Vega (Cabín), Javi Ramos, Ramón Morán y yo. Lo hacemos más por nosotros y el público que por lo que ganamos, si calculamos el tiempo es ruinoso. Pero es que Michael Jackson era el tope absoluto de los músicos del momento, siempre tenía en su banda a lo mejor. Nosotros no intentamos que sea cien por cien, le rendimos homenaje trayéndole a nuestro terreno. Y nos centramos solo en la parte musical, lo otro es inabarcable. Después de tantas horas, creo que lo hemos logrado.

-¿Qué va a sonar?

-Caerán grandes exitos, como 'Thriller', 'Billy Jean', 'I want you back', habrá alguno un poco más sorprendente, pero los súper grandes éxitos van a estar.

-Pues no debe ser fácil hacer 'Thriller' en directo.

-Es una locura. Hay que romperse la cabeza mucho. Y ensayar y ensayar. Son temas llenos de detalles.

-Pero lo está disfrutando.

-Me lo paso pipa. Pero es que además yo recuerdo perfectamente cuando vi por primera vez el vídeo de 'Thriller', lo echaron en una Nochevieja en 1983, me quedé alucinado. Le pedí a mis padres que me lo compraran y no paraba de escucharlo. Mi pasion por la música surgió gracias a Michael Jackson.

-Ingeniero industrial y cantante. ¿Puro pragmatismo y artisteo conviven bien?

-Soy ingeniero comercial. Viajo por el mundo: Japón, Austria, Rusia... Conviven organizándose bien, porque también pinto. Pero mi trabajo es bastante creativo, tienes que resolver muchos problemas, hay que canalizar de otra forma la creatividad.

-¿A quiénes más le debe tributos?

-Prince siempre ha sido una referencia, Dire Straits, los Beatles...

-¿Y a quién no le debe 'na'?

-Hay cosas que no me gustan, el reguetón me parece un espanto, básicamente por las letras. Pero también es verdad que de Beethoven se dijo que era solo ruido.

-¿Muchas bandas sonoras en su vida?

-Sí. Toda mi vida está unida a la música, a la de otros y a la propia. Yo tuve mis bandas, y este año presenté mi disco, 'Sunny Spot', con temas muy personales dedicados a Lorena, mi mujer.

-Entre sus bandas, Kactus Jack. ¿El Xixón Sound no tiene fin?

-No se acaba nunca, verdad. Fuimos una generación de gente con mucha inquietud por la música. Perdura, dejamos huella.

-¿Qué tiene versionar y qué hacer temas propios?

-Las dos cosas son para mí una pasada. En los temas propios te implicas más, hablas de tu vida, te expones; los de otros, para empezar son mejores. Hacer temas de otros te ayuda a aprender porque lo haces de los mejores. A veces se cuestiona si las bandas tributo tienen sentido, pero nadie cuestiona que una orquesta toque a Mozart.

-¿Sexo, droga y rock'n' roll? ¿Qué?

-El tema del rock sí; lo otro, dentro de lo normal. Todo esto es un poco mito, suena muy guay, pero la gente que se dedica a la música es súper normal, la realidad es más decepcionante. Si no te comías un rosco antes, no te ibas a comer mogollón después.

-¿La música es para el verano?

-Hay mas eventos en verano. Aunque en Asturias se parece mucho al invierno, quizá para alguien de Cádiz haya más cambio.

-¿La playa le va?

-Ahora que tengo peques voy porque les encanta a ellos. Yo si no me quedo en casa, tocando, pintando o tomando cañas.

-¿Viajes pendientes?

-El Cañón del Colorado, San Francisco, volver a Roma con la familia.

-¿Qué no le atrae? -Las Vegas. Y los sitios muy turísticos y con mucha playa.