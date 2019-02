El hip hop cumple 40 años Melle Mel posa junto a Master Gee, de los Sugarhill Gang, en el nuevo museo del Hip-Hop en Washington. / AFP Los Sugarhill Gang, con su 'Rapper's Delight', lanzaron un nuevo género que junto al rap forma parte de la historia de la música COLPISA/AFP Washington Viernes, 1 febrero 2019, 18:01

Hace cuarenta años, el hip hop no era muy conocido fuera de su tierra natal, Nueva York, hasta que Sugarhill Gang decidió grabar sus rimas, lanzando el género como una fuerza cultural y comercial. El resultado fue el éxito del grupo 'Rapper's Delight' de 1979 -traducido en España como 'El gozo del rollista', canción a la que se le atribuye ser el inicio comercial de una era inolvidable en la música.

«Nunca pensé que alcanzaría esas proporciones», dijo el Grandmaster Caz, un ícono del hip hop que escribió partes de 'Rapper's Delight'. La canción se convirtió en una sensación global, vendiendo millones de copias.

Para marcar el aniversario del hip hop, un museo «pop up» o emergente, se estableció en la capital de Estados Unidos a mitad de febrero. «Grabarlo fue lo más inteligente que le pudo pasar al hip hop», dijo uno de los tres raperos de Sugarhill, Master Gee a la AFP en la noche de la inauguración del museo del hip hop, que cuenta con más de 500 piezas de recuerdos autografiados. «Comercialmente, somos los primeros de nuestro tipo», dijo Master Gee.

Vídeo. Video oficial de 'Rapper's delight', de Sugarhill Gang

Lo que antes fue un estilo centrado en las actuaciones en vivo en el barrio neoyorquino del Bronx, el hip hop y el rap son ahora los estilos más influyentes en la música contemporánea de la actualidad. Al principio, hacer música no era necesariamente el objetivo final de Master Gee. «Solo quería tener una cita», dijo.

El pionero del rap, ahora de 57 años, estaba en su último año de escuela secundaria cuando comenzó a presentarse en fiestas de su barrio. En aquellos días, el hip hop era un movimiento cultural incipiente que giraba en torno a cuatro elementos: danza, grafiti, voces y el control de los tocadiscos. Pero finalmente se convirtieron en las verdaderas estrellas del género.

El hip hop tomó algunas señas musicales del disco y el funk. El rap del comienzo y el hip hop se enfocaban en los principios de «paz, amor, unidad y diversión», un cóctel que mezclaba una atmósfera festiva y como un medio utilizado por los negros para expresarse. «Es una liberación, una expresión personal», dijo Grandmaster Caz, que a sus 57 años todavía usa con orgullo sus cadenas.

«Vieja escuela»

En la inauguración del museo en Washington, Grandmaster Caz y la Sugarhill Gang realizaron un concierto de la «vieja escuela» con otro pionero del hip hop, Melle Mel. Como parte del grupo pionero Grandmaster Flash and the Furious Five, Melle Mel coescribió otra piedra angular del género: 'El mensaje'. Lanzada en 1982, fue la primera canción grabada de rap que describió la vida en los guetos, abordando cuestiones socioeconómicas como la pobreza.

Hablar de los males de la sociedad se convirtió en algo característico del rap, una revolución musical que al igual que el hip hop, sucedió al principio por accidente. Melle Mel dijo que solo estaba tratando de «hacer algo diferente». «Solo estaba tratando de cambiar mi estilo y escribir un concepto diferente», resumió.

Pero el disco demostró ser una sensación y en 2007, los miembros del grupo se convirtieron en los primeros artistas del rap en ser incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll, el panteón de la musica popular estadounidense. «Puso a nuestro grupo y al hip hop en el nivel en el que pensé que debería estar: con todos los otros grandes géneros», dijo Melle Mel.

Y aunque el hip hop de hoy es marcadamente diferente de lo que surgió en sus primeros días, sus «padres» son optimistas sobre su futuro. «No se puede detener lo que no se puede detener y no se puede matar lo que no se puede matar», dijo Master Gee con una sonrisa. «Y eso es el hip hop».