«El debate sobre la cultura es el gran ausente en política»

El maestro Mauricio Sotelo imparte hoy una clase magistral en Oviedo: «Si España quiere limpiar su imagen, debe apostar por ser un país cultural» PABLO A. MARÍN ESTRADA Viernes, 3 mayo 2019

Mauricio Sotelo (Madrid, 1961) es uno de compositores y directores de orquesta español con mayor proyección internacional. Tras el éxito de su ópera 'El Público', basada en el texto de Lorca, sigue explorando las posibilidades de un bel canto contemporáneo en proyectos como el que prepara para el Teatro de la Moneda de Bruselas, inspirado en Giordano Bruno. Hoy imparte una clase magistral en el Conservatorio de Oviedo.

-¿Cuál es la enseñanza principal que le gustaría transmitir en su clase?

-Se puede sintetizar en el lema: silencio-escucha-memoria-sonido. Es una trayectoria que parece obvia -del silencio a la escucha-, pero en nuestra educación musical se tiende a ir de la partitura y el solfeo al sonido. Creo que es importante ese cambio de paradigma: reivindicar el tiempo necesario para el silencio y una escucha interior -una madurez- para oír el sonido antes de producirlo e imaginarlo antes de escribirlo.

-¿Ese ha sido su lema también como compositor para llegar al público?

-En mi caso, ha sido importante la aportación de la tradición oral, mi aprendizaje del flamenco y de grandes cantaores como Enrique Morente. Me interesa esa dimensión del arte de la memoria o de la memoria interior. Y siempre me he esforzado no solo por llegar al público, sino por emocionar, que un concierto o una ópera como 'El Público' sean realmente una experiencia conmovedora, que te toque el alma.

-En la música contemporánea, ¿cree que las vanguardias han desdeñado esa función por la novedad o el epatar?

-Sin duda algunas corrientes lo han hecho. Pero hay que saber que cierto repertorio tarda tiempo en ser comprendido: pensemos en obras que fueron un gran escándalo como 'La consagración de la primavera' hoy están perfectamente integradas y cumplen esa función emocionante. Lo que no comparto es que cuarenta años más tarde se siga haciendo algo que en su momento fue radical, una burda imitación de algo que en su momento fue vanguardia y ya no lo es.

-¿Explorar nuevos lenguajes desde la tradición es su fórmula para no incurrir en esos excesos?

-En la ópera en la que estoy trabajando para el Teatro Real de la Moneda de Bruselas sobre la figura de Giordano Bruno no hay elementos del flamenco, pero sí está muy presente lo que me decía Luigi Nono: su tesis era que el bel canto napolitano hoy se interpretaba con voces muy uniformadas y que debería hacerse como si fueran voces de flamencos. Mi intento es recrear un nuevo bel canto del XXI sobre esa raíz en la que he trabajado tanto tiempo. Hay ahí un campo de investigación musical muy interesante.

-¿La elección de la figura de Bruno para esa ópera es un guiño a la necesidad de explorar desde la intuición?

-Su visión de un universo expandido antes de que Galileo presentase el telescopio la alcanza a través del ojo de la imaginación. Siempre me ha interesado esa idea de la inspiración, casi un sistema onírico. Desde pequeño sueño con los sonidos y la música y cuando no sueño me preocupo (risas). Creo profundamente en un trabajo ligado a la intuición que se va enriqueciendo con el conocimiento. Cuanto más rico es nuestro entorno y nuestro amor por los saberes más certera es esa inspiración.

Formación humanística

-La devaluación de las disciplinas artísticas y las humanidades no ayuda mucho a que los jóvenes sigan ese estímulo, ¿no?

-Exceptuaría los estudios musicales donde ha habido una evolución enorme y nuestros buenos instrumentistas están en todas las orquestas de Europa. En lo demás estoy de acuerdo con lo que llevan denunciado voces como la de Emilio Lledó: las disciplinas humanísticas son imprescindibles en nuestra formación como ciudadanos y todos -comenzando por los políticos- deberíamos preocuparnos por ello.

-Parece que en España la cultura no está en la agenda política.

-El debate sobre la cultura es el gran ausente de los debates políticos. Vivo con un pie fuera y la visión exterior de España es la de un país con un gran potencial cultural. Una ministra alemana de Cultura me decía que iban a invertir 8.000 millones de euros para apostar por su país como potencia cultural: «En Alemania o somos cultura en Europa o somos la bestia humana», eran sus palabras. En Francia lo tienen igual de claro y nuestros políticos deberían tenerlo. Si quieren limpiar la imagen negativa que se da a veces de nosotros como un Estado con residuos franquistas, hay que apostar decididamente por España como país cultural.