«Descubrí el mar a los seis años»

OVIEDO. Martes, 16 julio 2019, 04:25

Xuacu Amieva vive el verano con un pie en Tenebréu (Santo Adriano), donde tiene una casina, y el otro en la carretera echando a rodar 'Carombu', su nuevo disco con el grupo Dobra, que forma con su hija Paula Amieva, Laura Fonseca y José Martínez. Lo define como «muy cercano a la tierra» y el lugar que le da título: «una mayada por onde naz el ríu Dobra, un sitiu máxicu». Cercanía a la tierra y magia, dos constantes en la música del maestro gaitero de El Mazucu.

-El agua es una referencia en sus discos. Ahora que el tiempo invita a ello: ¿La tradición es una buena fuente donde refrescarse?

-Sí, para un músico es un buen agarre para partir de esa cultura hacia otros sonidos, tener siempre un lugar donde volver y también en lo vital. Ahora que la gente anda por el mundo, es bueno tener un referente para no estar perdido.

-En el disco vuelve a cantar 'El Pastor'. Usted que siempre anduvo a su aire ¿se identifica con él?

-Mucho. Mi madre fue pastora, andaba con les cabres entre les peñes y cantando. Era una vida sin lujos pero enriquecedora. Cuando canto estos temas pongo el alma en ellos porque siento esa llamada.

-Porque usted es más de monte que de playa...

-Sí, pero me gusta el mar, aunque no lo descubrí hasta los seis años. Es también el agua de donde salió la vida. Siempre que puedo voy a una playina donde hay poca xente. No digo el nombre por si acasu. Y al monte sigo yendo: hace unos días subí a la Peña Santa de Castilla.

-¿Llevó la gaita como cuando fue al Urriellu?

-No, igual para la próxima. Aquella subida al Urriellu fue inolvidable: estar allí tocando con los amigos...Se creó una energía muy especial como si viniera del cielo.

-¿Aparte del Picu el sitio más singular donde haya tocado?

-En la Pirámide del Sol en México, subí y me puse con 'El Pericote' y 'Himnu d'Asturies', fue como una ofrenda a los dioses aztecas. Muy mágico también.

-¿El viaje musical que más le haya marcado?

-A Galway, Irlanda. Estuvimos una semana tocando, en jam session en los pubs. La gente lo vivía al máximo, los músicos de allí se unían a tocar temas asturianos y yo irlandeses. Volví con un subidón increíble.

-Hablando de Irlanda ¿A qué folixa llevaría a sus amigos los Chieftains?

-A cualquier espicha de un llagar o a la Noite de Porcía a tomar sidra y comer unes sardines. Lo pasaríamos todos muy bien.

-¿A qué verano le gustaría volver?

-Disfruto mucho de la vida, pero de la infancia en El Mazucu prestaba estar debajo de un fresnu viendo pasar las nubes cuando andábamos a la yerba. Esos veranos sí que se extrañan.

-¿A quién le cantaría el 'Dame un besu'?

-A muyeres que admiro por su fuerza como Chavela Vargas, Mercedes Peón o a Anabel Santiago con la que ya lo cantamos juntos.

-¿Con qué se puede inflar el fuelle a Asturias?

-Nuestra cultura puede generar mucho despegue, como se vio en otros sitios que apuestan por lo suyo. La oficialidad también sería buena para cohesionarnos.