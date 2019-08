Desenfreno festivalero en la Laboral Ambiente durante el concierto de Kaiser Chiefs el sábado por la noche. :: FOTOS: TSUNAMI 25.000 personas disfrutaron de la música en los dos días de Tsunami PABLO SUÁREZ Lunes, 5 agosto 2019, 00:21

Hay festivales y hay fiestas. Celebraciones de la música y celebraciones con música. Lo de este fin de semana en el Tsunami responde, sin ningún tipo de duda, al primer concepto. La calidad de los grupos y la calidez de un público entregado durante los dos días de evento, duración perfecta para mantener las ganas de música al año siguiente, fueron suficientes. Es la mejor receta. El Tsunami es un festival distinto. Lo es porque no necesita de pirotecnia para confirmarse como una cita imprescindible. No hay influencers, no hay promoción pretenciosa y el alcance no se mide en likes. Solo son 25.000 personas (10.000 por jornada y otros miles en las sesiones gratuitas) con ganas de escuchar buena música. Con honestidad, sin piruetas y sin romerías. Es un festival con todas las letras que además cuenta con un escenario a la altura. La Laboral no tiene la mejor acústica, pero lo suple con una magia que envuelve la cita con algo distinto. Al final de todo, lo importante para un festival es mantener ciertas diferencias con respecto al resto. En un mes repleto de fiestas, el Tsunami se ha hecho un hueco a base de autenticidad y coherencia. Es admirable, más si cabe en los tiempos en los que vivimos, no tener la tentación de programar actuaciones con más cartel que contenido.

No es algo que esté exento de riesgo. De hecho, el Tsunami arriesga, pero en otra escala. Programar bandas como Carolina Durante o La M.O.D.A. es apostar todo a una carta. La de la música de calidad, sin etiquetas. Se puede perder, pero la victoria vale el doble.

No es casual. En un momento de prejuicios, censura disfrazada de coherencia y donde se castiga a todo aquello que se sale de la normalidad impostada, el rock representa un resquicio de libertad. No hay música mejor o peor. Pero sí hay géneros que ofrecen más libertades. Posiblemente el rock y el punk no gocen de la misma presencia mediática que otros estilos, pero son los más libres. Y eso es mucho decir. Estar en cierta sombra puede ser una ventaja.

El Tsunami ha asumido esa libertad en forma de celebración. Es el festejo de algo grande, una vía de escape que camina de la mano de unos músicos entregados a la causa. No hay espacio para imposiciones. Es una ceremonia libre de prejuicios donde los más importante son las sensaciones. Salvaje, imperfecto y coherente. Todos hemos querido alguna vez parecer una estrella del rock. Quizás porque el que más brilla es el que más verdad trasmite.