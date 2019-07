«Hace diez años ni soñábamos con tocar en nuestra ciudad» David Ruiz, cantante de la Maravillosa Orquesta del Alcohol. :: E. C CALONSO David Ruiz, vocalista de la M.O.D.A, vuelve a Gijón para actuar en el Tsunami Fest dentro de su gira 'Salvavida (de las balas perdidas)' IRENE B. CARRIL Martes, 23 julio 2019, 00:10

David Ruiz (Burgos, 1986), cantante de la Maravillosa Orquesta del Alcohol, viaja estos días junto con sus compañeros por toda España dentro de la gira de su nuevo disco 'Salvavida (de las balas perdidas)', que pone su punto y final en noviembre en Madrid y Barcelona, pasando antes por Gijón el 3 de agosto dentro del festival Tsunami, que se celebra en la Universidad Laboral.

-El próximo mes vienen al Tsunami Xixón. ¿Tiene ganas de regresar a Asturias?

-Tenemos muchas ganas de volver, siempre que hemos ido a Asturias ha sido la bomba. Ese festival está muy guay, alguno hemos ido como público.

-Últimamente están en todos los grandes festivales. ¿Qué diferencias encuentra con los conciertos en solitario?

-El sonido es mejor en un concierto propio, haciendo una prueba más extensa. Una de las diferencias es el repertorio, eres un poco más libre de hacer lo que quieras. Los dos formatos tienen aspectos muy positivos, nos sentimos a gusto tocando en festivales y en solitario.

-¿Qué supone tocar una misma canción durante años?

-Es complicado, cuando uno está empezando a tocar no está preparado para esto. Cuando compones una canción, el primer día eres la persona más feliz del mundo, la sigues tocando durante los primeros meses o durante un año y te sigue molando mogollón, pero hay que aprender a tocar esa canción de una forma diferente después de ocho años. Hay que tener cuidado y hay que aprender a que no se desgaste, a que no se pierda la magia. He aprendido a que desde el principio logras conectar con el público, con el significado primitivo de la canción, lo que sentiste cuando la escribiste por primera vez y eso es difícil. -¿Cuál cree que es el mejor tema del grupo?

- Yo creo que para mí es 'Colectivo nostalgia', de las últimas que acabamos de sacar. Es la que más me emociona, la que más llega, hemos dicho cosas musicales que antes no habíamos dicho. Esta y 'La inmensidad' son las que más me llegan al corazón, cuando las tocamos me entra algo que no podría definir.

-Después de tanto tiempo de gira, ¿con qué escenario se queda?

-Hay un día que es porque has estrenado canción, otro porque sonaba muy bien, o porque había un paisaje espectacular. La gente viene a vernos cantar nuestra música, hace diez años no hubiéramos soñado con dar un concierto en nuestra propia ciudad. Es como un puto sueño de juventud que se ha cumplido y estamos tan contentos y de tanto subidón que ahora mismo no podría escoger un sitio. Creo que todos los conciertos son la bomba y que el día que deje de ser así deberíamos plantearnos dejarlo, porque creo que cada concierto debe ser así o, al menos, así nos lo planteamos nosotros.

-Este fin de gira tras dos años ¿qué sentimientos le trae? -Al final, después de dos años actuando y con el grupo de trabajo que tenemos en el escenario, tanta gente ayudándonos, pues da mucha pena. Es como que cierras una etapa de tu vida, ha sido la gira que mejor nos ha ido desde que empezamos, hace ocho años, y ya es decir mucho, porque siempre nos ha ido guay. Estamos emocionados, hemos podido tocar en México, en Reino Unido y por toda España. El público nos ha recibido con mucho cariño, sienten las canciones como si fueran suyas, pues va a ser emotivo y difícil. En noviembre son dos años que se cierran con experiencias muy intensas.