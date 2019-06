«Esta distinción va unida a generar esperanza, humanismo y solidaridad» 'Floro' lanza un beso al público en señal de agradecimiento. / ARNALDO GARCÍA Domingo, 30 junio 2019, 01:35

El fundador de Proyecto Hombre en Asturias, que dejó a finales de 2018 la entidad por jubilación tras 33 años al frente, remarcó su felicidad por recibir una distinción que «va unida al hecho de generar esperanza, humanismo y solidaridad». Y después de toda una vida ayudando a las personas drogodependientes y a sus familias aclaró que «me pensiono, no me jubilo, porque no está en mi ADN darme de baja del trabajo solidario e inclusivo». Tuvo también emotivas palabras de agradecimiento para las personas e instituciones públicas y privadas que le ayudaron con Proyecto Hombre. Concluyó su intervención destacando que este honor que le hace la ciudad que le acogió en 1967 le «renueva y anima a seguir soñando en que otro mundo puede ser posible».