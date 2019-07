«Doña Letizia es como la octava maravilla del mundo» La reina Letizia saludando a tres monjas del colegio María Inmaculada. / FOTOS: PABLO LORENZANA Doña Letizia mantuvo una pequeña charla con tres monjas del colegio de María Inmaculada y recibió un cuadro como regalo de un admirador La Reina fue recibida en la capital asturiana con elogios y aplausos de aquellos que se acercaron a conocerla SARA PÉREZ GIJÓN. Viernes, 26 julio 2019, 00:39

«¡Que viva la reina!» y «qué guapa está» eran algunas de las expresiones que pudo oír la reina Letizia ayer, tanto antes como después de participar en una de las actividades de la Escuela de Música de la Fundación Princesa en Oviedo.

Su llegada fue más rápida y tranquila de lo esperado: se bajó del coche, saludó a las autoridades y también, desde la lejanía, a quienes se había acercado a verla, para finalmente entrar al Arqueológico. Llevaba un vestido de la marca Maje, que rebajado cuesta unos 180 euros, verde y con estampados florales. Una marca de moda entre las bloggeras que, además, tiene tienda en Oviedo.

Detrás de las vallas, la gente había estado esperabando ansiosa la llegada de la Reina, a una distancia prudencial de la puerta. Eso no impidió que fuera bien recibida con aplausos, piropos y ovaciones de los presentes. Algunos habían ido con la firme intención de verla y otros, simplemente, pasaban por allí, haciendo una visita turística o simplemente paseando y decidieron no perderse la oportunidad de conocer a doña Letizia. «¿Que la reina está aquí?», preguntaban unos turistas al ver que no podían entrar al museo. Las primeras en saludarla fueron tres monjas del colegio María Inmaculada, que también tiene su sede en la calle San Viciente, que tuvieron la oportunidad de acercarse más que los demás e intercambiaron unas palabras con la Reina antes de que la lección impartida por Aarón Zapico.

Mientras en el interior avanzaba el acto oficial, fuera se iba acumulando gente para esperar a la Reina a la salida, con la intención de, al menos, poder estrecharle la mano. Desde jóvenes y padres con sus hijos, que estaban ansiosos de poder verla, a un nutrido grupo de mujeres que se declaraban grandes admiradoras de la Reina. «Tenía que haber traído el álbum que tengo con las fotos de su boda para que me lo firmara», se lamentaba una de ellas.

Uno de los más nerviosos era un hombre que quería que doña Letizia se llevara un cuadro pintado por él como regalo, y advertía: «Que nadie se ponga delante, que sino la Reina no lo ve». Finalmente consiguió su cometido cuando la reina lo vio y le dijo «es muy bonito. Muchas gracias», mientras un escolta se encargaba de recogerlo para hacerselo llegar después a doña Letizia. Tras su salida, pudo acercarse a saludar y a desear un buen día a todo aquel que se encontraba enel lugar. Recibió grandes halagos de parte de los presentes, sobre todo por su vestido de estampado floral. «Es que es como la octava maravilla del mundo» y «la verdad es que está preciosa» son algunos de los comentarios que pudo escuchar antes de subirse al coche.