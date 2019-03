«Drogas ya no. Sexo y rock, sí» El líder de Revólver, Carlos Goñi, desembarca mañana en el Teatro de la Laboral con su banda y en acústico. / TXEMA RODRÍGUEZ Se divorció, borró cientos de contactos del móvil y ha adelgazado doce kilos. Carlos Goñi va por su tercera revolución, con la que mañana llega a Gijón A. VILLACORTA Jueves, 28 marzo 2019, 00:24

En los últimos cinco años, Carlos Goñi (Madrid, 1961) ha vivido dos revoluciones interiores. La primera, cuando cambió de compañía y de manager y, además, se divorció. «Fui a ver a la psicóloga y me dijo: '¿Quieres recuperar a tu mujer?'. Le respondí: 'Vengo a recuperar mi vida'. Y me dijo que, si la gente tuviese cojones, ese sería el primer motivo de divorcio». La segunda, cuando se dio cuenta de que le sobraba gente y borró cientos de contactos del móvil: «Hice una lista con las personas que me han influido de manera determinante. Salieron quince, de los cuales tres son perros». Y ahora está inmerso en la tercera, «que es física», tras sufrir un problema de salud: «He adelgazado doce kilos. Estoy encantado». Una mochila sin lastre con la que el líder de Revólver llega mañana junto a su banda al gijonés Teatro de la Laboral, donde celebrará un cuarto de siglo de su disco 'Básico'.

-Después de 'Básico II' y 'Básico III', ultima 'Básico IV'. No se complica mucho con los títulos...

-(Ríe) ¡Es la mejor pregunta que me han hecho hasta ahora! La verdad es que hubo un momento en el que tuve ciertas dudas, pero pensé: «Voy a ponerlo fácil».

-¿Sabe que se apellida igual que un conocido político del PP?

-Tengo que explicar que no es que me lo pusiera yo porque esté mosqueado con mi padre, que podría ser (se fue de casa). El asunto es que, cuando iba al colegio de los Agustinos de Alicante, los curas empezaron a llamarme Carlos Goñi en lugar de Crespo, que es el primero. Ellos me pusieron el nombre artístico (ríe).

-¿Qué tal con el clero?

-Lo único que puedo decir es que en el 73 había un cura que nos enseñaba a Lorca y Miguel Hernández, que había que echarle mucho valor. Hoy lo tengo en el altar. A mí nunca me han metido mano. No tengo más que palabras de agradecimiento para ellos.

-¿Le transmitieron su fe?

-Me transmitieron algo mucho mejor: la duda, poner en cuestión lo que te dicen, que debería ser uno de los pilares básicos de la educación. Hoy soy una persona que pone en cuarentena muchas de las cosas que escucha y que lee. De hecho, cuando alguien me pregunta qué queda del Carlos Goñi de los inicios, le respondo: «Espero que nada». Porque detesto a la gente que dice: «Yo sigo exactamente igual que al principio». Pienso: «¡Joder, pues vaya pérdida de tiempo!» (risas).

-¿No conserva nada de él? -Que escribo todas las canciones lo mejor que sé, como lo hago todo en la vida, porque soy muy pasional. Y que me pongo muy nervioso cuando entro en un bar y ponen mi música. Pienso: «A ver dónde hay un rincón para esconderme». Cuando me bajo del escenario, soy la cosa más vergonzosa y más tímida del planeta. Un metepatas importante. Encima no, porque sé lo que tengo que hacer.

-¿Sexo, drogas y rock&roll? -Drogas ya no. Sexo y rock, sí, pero reconozco que los últimos años he oído más jazz y música clásica. La he descubierto hace apenas tres años en serio y... ¡qué malos somos los del rock! (ríe). -Le van a crucificar.

-Me encantan los charcos. Prefiero llevar la camisa manchada de sangre que las piernas de barro. No tengo miedo de reconocer, por ejemplo, que detesto las ideologías conceptualmente. Deberían estar al servicio de la ciudadanía y no al revés. Me llevo muy mal con el poder de siempre. Es curioso porque hay mucho artista que se siente calentito a su sombra y a mí me ocurre lo contrario: en cuanto lo detecto cerca, cierro la puerta. Pero de un portazo, además.

-¿Qué piensa el líder de Revólver de que ahora haya quien defienda la posesión de armas?

-Creo que ciertas cosas que están ocurriendo son consecuencia de otras. Si unos no se hubiesen pasado tres pueblos por un lado, posiblemente los otros no se hubiesen pasado tres por el otro. Los extremos se tocan y, cuando los gobiernos se olvidan de que la clase media es el pegamento para que no se peguen los de arriba y los de abajo, acaban dándose de hostias.

-Como en la SGAE.

-Lo que ha ocurrido es que ha habido unos cuantos tíos que han convertido la SGAE en su cortijo. Son gente a la que, además, no sueles ver grabando demasiados discos o haciendo giras. Gente que ha decidido que ya no le apetece mover el culo y trinca un dineral al mes. La SGAE es un órgano de gestión y yo en la Presidencia quiero a un economista. No quiero a un músico ni a un romántico.