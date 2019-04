Bob Dylan abre fuego Bob Dylan, momentos antes de comenzar el concierto. / EFE El veterano músico de Minnesota comienza en Pamplona la gira española que el domingo le trae a Gijón E. C. Viernes, 26 abril 2019, 00:43

Es una leyenda, un mito de la música que llegó a coronarse como Premio Nobel de Literatura y ayer desembarcó en España para iniciar una ronda de conciertos que le traerá el domingo a Gijón. Bob Dylan comenzó en Pamplona su nuevo tour peninsular de ocho conciertos, que sigue hoy en Bilbao.

El bardo de Minnesota regresa a Estado dentro de una gira europea que incluye cerca de 40 conciertos en 12 países y que dio inicio el pasado 31 de marzo en Dusseldorf (Alemania) y concluirá el 14 de junio en Kilkenny (Irlanda).

Dylan ha retomado las actuaciones en directo y su 'gira interminable' tras un parón de prácticamente cuatro meses transcurridos desde su último concierto realizado en 2018, que tuvo lugar el pasado 3 de diciembre en Filadelfia.

El músico y su banda actual, que mantiene la misma formación de instrumentistas desde 2013, ha sacado del repertorio los temas pertenecientes a su más reciente grabación, el triple 'Triplicate' con estandars del cancionero americano, e interpreta en todos los conciertos la misma lista de canciones invariable, con 20 temas y una versión instrumental final, ya sin él en el escenario, de 'Just like Tom thumb's blues' a cargo de sus músicos. Todo en conciertos de una hora y 50 minutos de duración.

Los conciertos dan comienzo con 'Things Have Changed' y concluyen con 'Gotta Serve Somebody', antes de un único bis con dos de sus clásicos, 'Blowin' in the wind' e 'It takes a lot to laugh, it takes a train to cry'. Dylan incluye varios de sus clásicos, en versiones totalmente modificadas, de 'Highway 61 Revisited', 'Like a Rolling Stone', 'Simple twist of fate' y 'Don't think twice, it's all right'.