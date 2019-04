«La educación y la cultura es lo único que nos puede salvar» Joan Font, en el escenario del Teatro Campoamor. / PABLO LORENZANA Joan Font, fundador de Els Comediants, dirige el jueves en el Campoamor la zarzuela 'El dúo de la africana' PABLO A. MARÍN ESTRADA Miércoles, 1 mayo 2019, 00:19

El próximo 9 de mayo se estrena en el Campoamor 'El dúo de la africana', una producción del Festival de Teatro Lírico Español con dirección musical de Miquel Ortega y escénica de Joan Font. Mientras trabaja en los ensayos, el fundador de Els Comediants nos habla de su pasión por el teatro y la libertad creativa, sus señas de identidad, que están muy presentes en este montaje con un elenco mayoritariamente asturiano encabezado por la soprano Beatriz Díaz y Alejandro del Cerro como tenor.

-¿Qué le convenció para dirigir este montaje?

-Cuando me propusieron hacer una zarzuela en Oviedo propuse varios títulos y subrayé con mayúsculas 'El Dúo de la Africana'. Es un divertimento cómico, tiene un ritmo precioso y habla de temas muy universales. Sus personajes arquetípicos son geniales: el empresario, su mujer la soprano y su hijastra Amina, que quiere al tenor, que a su vez está enamorado de la soprano. O el hijo que se ha ido de casa, Querubini que está loco por el dinero. Es además teatro dentro del teatro, algo que siempre me ha interesado: ir a la línea de lo real, de lo natural a lo mágico: juego con todo eso, siendo fiel absolutamente a la música y a la historia original.

«Quisiera morir siendo un niño con ganas de hacer una gamberrada y con la serenidad de la vejez»

-Se dice que el público de zarzuela es especialmente conservador y poco dado aceptar muchas libertades en la dirección de escena.

-Es cierto y claro que lo he tenido en cuenta. Lo hago también con las óperas, pero ante todo creo que tenemos la obligación de avanzar y si lo hacemos bien, podrá chocarles, pero quien les responda podrá argumentar: «Sí, pero estaba muy bien, qué divertido».

-¿Algún otro argumento para quien piense que un clásico es intocable?

-No solo pasa con los clásicos, creo que tenemos una concepción de la vida como resta, se nos educa así. Cuando eres adolescente te dicen que ya no eres un crío y cuando eres maduro que ya no eres un adolescente; pues a mí me gustaría morir siendo un niño y un adolescente con ganas de hacer alguna gamberrada y que tengas la serenidad de la madurez y la experiencia de la vejez. Quiero ofrecer es esa suma.

-Algo que estuvo siempre en el espíritu Comediants.

-Siempre. Cuando se mezclan gentes de diferentes culturas, edades, ideologías hay algo muy bonito que es compartir una historia.

-Me imagino que sirve también para la realidad.

-Claro. En nuestro país hay un gran déficit cultural. ¿Ha oído hablar de cultura en la pasada campaña electoral? Y eso es lo único que nos puede salvar junto a la educación.

-¿Echa en falta esa falta de comprensión en el conflicto catalán?

-Mire, yo soy catalanista, soy mediterráneo y he ido por los cinco continentes con el catalán porque es mi lengua. De nuevo la suma: tener dos idiomas es ser más rico. Es una barbaridad que se tracen líneas. Antes de emprender cualquier hecho político que pueda cambiar una sociedad hay que hacerlo muy bien y tener en cuenta a todos.

-¿La cultura es siempre una de esas puertas abiertas?

-Me gusta hablar de puertas y de puentes. Cuando hay una inundación se ponen todos los medios para reconstruir el puente que se llevó, todos están de acuerdo en que es imprescindible. La cultura es exactamente igual, son puentes de diálogo entre mundos distintos. Si se rompen hay agresividad y barbarie. Lorca decía aquello de dar a la gente «medio pan y un libro», porque si no le das un libro va a quedarse siempre con ese trozo de pan. Con la pobreza de la ignorancia.

-¿La censura es hoy otro aliado de la ignorancia? ¿Cómo se enfrentaría usted a ella?

-Hay una frase de Joan Brossa que siempre me ha acompañado en la vida: «No te censures, que te censuren y hazlos trabajar». Él me decía: «Hay que apuntar al infinito para avanzar un metro. No te cortes nunca, sueña». Siempre he sido fiel a esa idea.