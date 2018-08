Efecto mariposa Bad Religion, durante su actuación en Gijón ya de madrugada. / FOTOS: ARNALDO GARCÍA Bad Religion sonaron compactos, que no monolíticos, en un Tsunami potente y sólido que cerraron Lagwagon JORGE ALONSO Lunes, 6 agosto 2018, 00:57

Si en uno de los mundos posibles la mariposa aletea y en el otro no lo hace, ambos pueden ser muy diferentes. Si en uno de ellos Lagwagon no pierden un avión (los aviones nunca se pierden por culpa de los aviones), los horarios del Tsunami, y por ende los del Euroyeyé, que estrenaba fechas compartidas y colaboración con la ola, se hubieran mantenido del modo previsto y nadie hubiera sufrido trastorno alguno para encajarlos. Si en el otro Lagwagon lo pierde (los aviones nunca se pierden por culpa de los aviones) los horarios del Euroyeyé que estrenaba fechas compartidas y colaboración con la ola, hubieron de cambiarse, con el consiguiente trastorno de quienes decidieron hacer uso de esa colaboración y de las bandas de ambos festivales que hubieron de amoldarse a la nueva situación, así como quienes deseaban asistir a ellas en el horario previsto. Lo que resulta de todo ello es un festival, el Tsunami, que fluyó con armonía por la Laboral, con unos Hives imparables, eléctricos, incontestables, haciendo temblar los muros y las águilas, sacando las voces de los cuerpos, el nervio del ansia y todos los males del alma, una ola de energía con 'Hate to say i told you so' arrancando cabezas y un 'Tik Tik Boom' para quedarse a vivir. La explosión de los suecos va más allá de un repertorio nacido para desfogar y tiene mucho que ver con la disposición alegre e inapelable de sus miembros, un lujo efectivo y adorable, como Los Coronas. Qué chula es la nueva ubicación del lado pequeño del festival y qué bien lo hacen Los Coronas, qué forma de mezclar el surf, los clásicos del rock'n'roll y los aires del salvaje oeste con aire de los Shadows, qué manera de bailar, de sacarse el calor del día y masticar la noche a la vera de las zonas verdes. El festival gana enteros con la ubicación y con nombres como Coronas en el cartel, Coronas y la solvencia y frescura probada de Bad Religion, que siempre parece que van a ser no, que serán un no, y resulta que siempre llegan al sí, sonando compactos pero no monolíticos. Repasando sus clásicos con la misma actitud consiguen que 'The Kids Are Alt-Right', siendo tan joven, suene con la misma fuerza que sus hermanas mayores, una maravilla beberse Bad Religion en el Tsunami. ¿Y Lagwagon? Tocaron. Y perdieron el avión.