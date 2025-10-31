El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El gijonés arrancará su gira en el Gijón Arena.

Enol, cantante

Enol, cantante: «Si no hay una frase que te remueva, es una canción vacía»

El músico gijonés acaba de publicar su disco más «ambicioso» y arrancará gira en su ciudad natal

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:50

Comenta

Lleva el nombre de su ciudad allá donde va y ha conquistado el corazón del público joven con sus canciones. El gijonés Enol (1998) ... acaba de publicar su último disco y lo presentará el próximo marzo en el Gijón Arena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

