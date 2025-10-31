Lleva el nombre de su ciudad allá donde va y ha conquistado el corazón del público joven con sus canciones. El gijonés Enol (1998) ... acaba de publicar su último disco y lo presentará el próximo marzo en el Gijón Arena.

–¿Qué nos puede contar de su nuevo disco?

–Es el proyecto más ambicioso que hemos hecho hasta la fecha. A nivel de producción están en el equipo Andrés Goiburu, que es asturiano también, y Andoni Narvaez. Tengo muchísimas ganas de presentarlo ya en las ciudades, de los conciertos del año que viene, de empezar con este nuevo proyecto y con esta nueva etapa.

–¿Cómo siente el apoyo de su ciudad ahora?

–Como siempre, estoy súper agradecido. Este octubre hicimos diez años sacando música y, sobre todo en los primeros años, la gente que me levantó fue la gente de Asturias y más en concreto la de Gijón. Aunque a día de hoy el proyecto haya adquirido un tinte más nacional y las giras que hagamos sean por toda España, siempre estaré agradecido a Asturias e intentaré hacerlo especial para ellos. Por eso abrimos la gira en la plaza de toros de Gijón.

–¿Qué sintió al poder anunciar un Gijón Arena?

–Teníamos ganas, hace dos años ya lo habíamos intentado, pero no les habían dado las licencias del Ayuntamiento y nos quedamos con la espinita. Tuvimos que reconducir a la gente a dos Albéniz y nos quedó mal sabor de boca de aquello. Este año ya funcionó todo con normalidad y espero que el año que viene esté todo bien porque es un concierto del que tenemos muchas ganas. Ya hemos pasado por toda sala de Gijón, por la Plaza Mayor, por Metrópoli dos veces... van quedando pocas cosas que hacer y la plaza de toros es el siguiente paso.

–¿Cuáles son los mensajes que vamos a encontrar en este disco?

–Es mi manera de ver la vida, tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso el título del disco, 'Tutto pasa'. Es como yo veo las cosas; cuando van mal, pensar que todo es temporal ayuda a hacerlo más llevadero. Y cuando van bien, pensar que pasarán ayuda a ser consciente de lo que estás viviendo. El disco habla de mi visión del mundo, de los problemas que tiene nuestra generación, de la manera en la que nos relacionamos. Y con todo ello, intento contar historias y hacer canciones que no suenen a algo que hayas escuchado ya cincuenta veces.

–¿Es un momento complicado para los jóvenes en España?

–Nuestra generación tiene un escenario totalmente distinto al de nuestros padres, no sé si mejor o peor, pero a la hora de relacionarnos es todo muchísimo más complicado que antes. Lo que no funciona, ahora, se cambia y no se intenta arreglar. Es mi punto de vista, que habrá gente que comparta y gente que no.

–Está claro que se comparte porque sus letras son lo que más conecta con el público.

–Sí, no sé si es lo más importante para mí, pero me parece que una canción, sin al menos una frase que te remueva, es una canción vacía. Y últimamente siento que en el pop en España la mayor parte de las canciones están vacías y yo no quiero formar parte de eso.

–Ahora que lo ve desde la distancia, ¿cómo fue caminar desde Madrid a Gijón?

–Hay días que lo pienso y me parece hasta increíble. Me cuesta creer que hayamos hecho eso y estoy seguro de que con el tiempo ha adquirido para mí un valor mucho más grande. Pero bonito, muy especial. Fue un acto más de amor que de esfuerzo. Y siento que la gente conectó y respondió muy bien en todo momento. Fue una manera de decirme a mí mismo que estaba cerca de casa y la separación entre Madrid y Asturias desde entonces, para mí, ha cambiado totalmente.

–¿Cómo le gustaría que le recordasen en su tierra dentro de unos años?

–Me gustaría servir de pionero para los chavales nuevos que vienen. porque Yo crecí en Gijón sin ningún referente, sin nadie a quien mirar y con el pensamiento de que era imposible dedicarse a la música en Asturias, y a los que vengan después que les sirva al menos de precedente para saber que si las cosas se hacen bien se pueden conseguir.