«Es escuchar la primera nota y que caiga la lágrima» Julia González, Andrea Calzón, Lorena Meléndez y Yaíza Martínrez,. :: AINARA ALONSO Fans de Pablo López esperaban con emoción la apertura de puertas: «Siente la música de forma diferente» SARA PÉREZ Jueves, 18 julio 2019, 00:15

Pablo López no solo ha conseguido hacerse con un hueco en el panorama musical español, también lo tiene en el corazón de sus fans. Muchos de los admiradores que se encontraban ayer a las puertas del recinto del Gijón Life, en la explanada frente a la Escuela de Marina Civil, esperando impacientes la apertura de puertas para ver el concierto con el que el artista abría este ciclo, son fieles admiradores de su trabajo y su trayectoria musical. Incluso cuenta con un club de fans oficial en Asturias. Desde su paso por 'Operación Triunfo' hasta el lanzamiento de su último disco 'Camino, fuego y libertad', Pablo López ha ido recogiendo grandes muestras de apoyo, tan grandes que incluso algunos de sus fans no se conformaron únicamente con verlo ayer: la de Gijón es solo una de las muchas ciudades en la que le escucharán en directo. «Fui al de Torrelavega hace dos semanas, ahora a este de Gijón y aún me esperan el concierto de Sanxenxo, el 360 de Madrid y el de Sevilla», comentaba la presidenta del club de fans, Vanesa Fernández. Otros, solo han tenido la oportunidad de verlo en concierto el año pasado en la Laboral de Gijón. Incluso había quien se estrenaba. «Venimos con expectativas muy altas visto lo visto por internet. Esperamos que, sobre todo, haya mucha emoción», señaló una de sus seguidoras.

Y es que Pablo López ha sabido llegar a la gente gracias a la ternura que transmite a través de sus canciones y un simple piano. «Siente la música de forma diferente». Sus fans ven al artista como alguien muy natural, muy llano, «muy de la calle, que trata a sus fans de tú a tú, y eso mola un montón». Con todo ello, consigue llegar a un público muy amplio, de todas las edades: niños, adolescentes, mujeres, hombres y padres dispuestos a pagar para verle en concierto. Y es que, «en realidad, es un tío sentado al piano, pero que motiva tanto como uno que no para de bailar. O más», señalan sus seguidores.

En cuanto a canciones favoritas, la más sonada es 'El patio', uno de los temas más famosos del cantante, pero también gustan mucho piezas como 'El futuro', porque «motiva mucho », 'El Gato', perteneciente a su último trabajo, y 'Vi', el primer sencillo que lanzó en solitario y que para muchos tiene un significado especial, tanto que incluso una de las seguidoras que hacían cola ayer en Gijón la lleva tatuada en la piel por todo lo que significa. Pero la más especial para muchos de sus fans es 'Lo saben mis zapatos', un tema bastante emotivo y que no deja indiferente a nadie.