La esencia de Al di Meola deslumbra en el Teatro Jovellanos

Considerado uno de los mejores guitarristas de nuestros tiempos y quizá el principal exponente de la fusión jazzística, no es de extrañar la expectación generada ... ayer por el músico estadounidense Al di Meola, cuyo trío se subió a las tablas del Teatro Jovellanos en la segunda jornada del Festival Jazz Xixón. Desde el escenario gijonés dio muestra ante un entregado público de su fascinación constante por la síncopa rítmica compleja, que una vez más combinó con melodías líricas provocativas y armonías sofisticadas, exhibiendo ante el respetable asturiano la que ha sido la esencia de su música a lo largo de una célebre carrera que abarca cuatro décadas y que le ha valido elogios de la crítica, cuatro álbumes de oro, dos de platino, más de seis millones de discos vendidos en todo el mundo, cinco álbumes de oro alemanes y diversos premios.

Un nombre de lujo el de este pionero que, además, deslumbró con su brillante técnica para la segunda jornada de un certamen cuyo cartel del sábado no desmerece en absoluto. La ganadora de un Grammy Catherine Russell tomará hoy el testigo en el Jovellanos a las 20.30 horas. La neoyorquina nació en la realeza musical, siendo su padre Luis Russell, legendario pianista, compositor y director musical de Louis Armstrong. Su madre, Carline Ray, fue cantante, guitarrista y bajista pionera con International Sweethearts of Rhythm, Mary Lou Williams y Sy Oliver.

Catherine Russell ha realizado giras por todo el mundo, actuando y grabando con David Bowie, Cyndi Lauper, Paul Simon, Steely Dan, Jackson Browne, Michael Feinstein, The Holmes Brothers, Wynton Marsalis y Rosanne Cash, entre otros, y ha aparecido en más de 200 álbumes.

Y será ella quien ponga fin al festival solo en el teatro del Paseo de Begoña, ya que durante todo el mes continuará en distintos centros municipales.