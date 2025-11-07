El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Al di Meola sobre las tablas del Jovellanos. José Simal

La esencia de Al di Meola deslumbra en el Teatro Jovellanos

El estadounidense se entrega al público de Jazz Xixón, que hoy se despide del coliseo gijonés con la actuación de Catherine Russell

Aida Collado

Aida Collado

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:51

Comenta

Considerado uno de los mejores guitarristas de nuestros tiempos y quizá el principal exponente de la fusión jazzística, no es de extrañar la expectación generada ... ayer por el músico estadounidense Al di Meola, cuyo trío se subió a las tablas del Teatro Jovellanos en la segunda jornada del Festival Jazz Xixón. Desde el escenario gijonés dio muestra ante un entregado público de su fascinación constante por la síncopa rítmica compleja, que una vez más combinó con melodías líricas provocativas y armonías sofisticadas, exhibiendo ante el respetable asturiano la que ha sido la esencia de su música a lo largo de una célebre carrera que abarca cuatro décadas y que le ha valido elogios de la crítica, cuatro álbumes de oro, dos de platino, más de seis millones de discos vendidos en todo el mundo, cinco álbumes de oro alemanes y diversos premios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  3. 3 La directora de la Guardia Civil desata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  4. 4 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  5. 5 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  6. 6

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  7. 7 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  8. 8 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  9. 9

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF
  10. 10 La entrevista de Queipo a Ayuso: «Eres el referente para los que creemos en que la política necesita autenticidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La esencia de Al di Meola deslumbra en el Teatro Jovellanos

La esencia de Al di Meola deslumbra en el Teatro Jovellanos