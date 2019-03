«Estar en Asturias es estar en casa» Manuel Quijano, en el centro, con sus hermanos. / E. C. Manuel Quijano Cantante de Café QuijanoEl sábado llegan al Niemeyer con todo el papel vendido y una certeza: «La música es una aventura y un territorio inabarcable» M. F. ANTUÑA GIJÓN. Jueves, 7 marzo 2019, 00:13

El Niemeyer les espera el sábado con las localidades agotadas. Café Quijano vuelve a Asturias con la gira de 'La vida no es la la la' y ganas de proponerle al público un viaje por sus dos decenios de carrera. Manuel Quijano (León, 1967), el mayor, el compositor, el que lleva la voz cantante, augura nostalgia, boleros y alegría.

-Para un leonés tocar en Asturias no es cualquier cosa.

-Simpre lo decimos: estamos vinculados con estas tierras desde niños, cuando nos escapábamos a la playa a Asturias. Tenemos familia, amigos... Estar en Asturias es como estar en casa.

-¿Qué tiene esta gira que no tengan las anteriores?

-Decimos que nuestro espectáculo es mucho más que un espectáculo, es una especie de experiencia, tratamos de recrear momentos sentimentales, especialmente cuando tocamos los boleros, y luego pasamos por un momento más nostálgico, cuando interpretamos canciones de hace 20 años, y por otros estados distintos con nuestros últimos temas.

-Si la vida no es la la la, ¿qué es la vida?

-La vida es vida maravillosa. Nuestro trabajo, nuestra profesión es un privilegio. Para nosotros, como para todo el mundo, la vida a veces es más la la la y a veces menos la la la. Pero siempre reconocemos que nuestras circunstancias son muy agradables, porque tenemos la oportunidad de tocar frente al público, hacerlo durante tantos años y además cada vez llenando en sitios más grandes.

-¿Se imaginaban hace 20 años estar aquí y ahora?

-Hace 20 años en lo último que pensábamos era en cómo íbamos a estar dentro de 20 años, simplemente disfrutábamos del día a día y procurábamos hacer las cosas bien.

-¿Y ahora piensan dónde van a estar en 20 años?

-Ahora sí. Y lo que tenemos todos claro es que dentro de 20 años nos encantaría seguir donde estamos, frente al público cantando.

-¿Han cambiado mucho en todo este tiempo?

-Hemos evolucionado de la manera lógica, aplicando el sentido común, poniendo empeño en aprender para conseguir mejorar como músicos.

-¿Y a la hora de componer?

-Yo en la composición voy dando vueltas de un lado para otro, llevándola de aquí a allá.

-¿Ha dado ya con el truco para hacer una buena canción?

-Si lo hubiera lo aplicaríamos todos. Me temo que no existe la fórmula mágica. Cada vez que hago una cancón quiero que sea la mejor, pero luego nunca sale como uno espera . Hay muchas cosas que hacen que una canción sea buena.

-¿Pesa más la inspiración o el empeño y el trabajo?

-El primer paso es ponerte delante del papel y coger la guitarra o el piano en mi caso. La inspiración te tiene que pillar trabajando, cuando te salen las cosas es cuando te pones. Luego sí que, de manera espontánea, de pronto un día vas en el coche y te sale una frase, una melodía... Pero lo de la inspiración por arte de magia no existe, puede haber momentos en los que estés con la mente más lúcida y entonces tienen que hacer que rinda.

-¿Compone continuamente?

-La composición nunca se para, tiene momentos de mayor intensidad, pero siempre que estás con la guitarra o un instrumento delante se te ocurre algo y lo dejas grabado, y ahí queda para un posterior desarrollo y, cuando llega el momento de grabar, te aplicas mucho más.

-En el escenario, ¿las tablas acaban con las mariposas en el estómago o siempre están ahí?

-Sigue habiendo ese cosquilleo. Pero es cierto que cada día lo disfrutamos más, somos más conscientes del privilegio que tenemos de poder seguir tocando cada semana.

-Han metido muchos ingredientes en su cóctel musical. ¿Qué les queda pendiente?

-La música es un territorio inabarcable, lleno de continuas opciones, que permite adentrase en terrenos nuevos; es una aventura y cada etapa la afrontamos como tal. Mientras sigamos siempre habrá espacio para nuevos géneros.

-En 20 años la música ha dado un vuelco radical. ¿Qué tiene el vinilo que no tenga Spotify?

-Cuando empezamos no existía ni facebook ni instagram ni youtube, y ahora existe todo y dependemos de ello, lo único que hemos podido hacer es adaptarnos, porque las circuntancias obligan.

-¿Qué escucha cuando está en su casa tranquilamente?

-Somos muy eclécticos. De la música más tradicional de la trova cubana hasta hip hop o con cualquiera de las músicas de hoy en día.

-Viven temporadas en Miami, ¿cambia la visión de España cuando se está fuera?

-Sí, por supuesto. Y te das cuenta de que tenemos un país maravilloso que hay que poner en orden.

-¿Cómo viven lo de Cataluña y todo lo demás?

-Todo lo que sea generar discordia de la manera que sea en un país y que la estabilidad no sea lo que predomine es incómodo. Lo vives con preocupación y te sientes impotente. Tanta disputa y tanta discordia son dolorosas.

-¿Se le ocurre alguna manera de arreglarlo?

-No creo que tenga yo una solución, pero me da que aunque la tuviera no sé si me iba escuchar. Nosotros lo mejor que podemos hacer es aportar el relax de la música y que la gente durante dos horas se distraiga de los problemas y comparta un rato de alegría.