«No hay experiencia más potente que tener un hijo» Quique González se tomó un descanso de casi dos años para «buscar refugio» y afrontar la «vital experiencia» de ser padre. Mañana a las 22 horas actúa en el Gijón Life

Tras un año y ocho meses apartado de los escenarios, Quique González cierra gira veraniega en el ciclo de Gijón Life. Han sido solo seis conciertos en solitario desde su vuelta, pero este jueves se subirá al escenario con Morgan, la banda que está causando sensación con su vocalista Nina, amiga del cantante, que le acompañó junto a Los detectives en la gira 'Me mata si me necesitas' para poner voz a su 'Charo'. Una contratación esporádica para actuar en el programa de Andreu Buenafuente les llevó a forjar una relación artística que aún continúa.

-¿Tiene ganas de venir a Gijón?

-Estoy cerca de casa, soy madrileño, pero vivo desde hace más de diez años en el Valle del Pas -Cantabria-, y siempre me habéis tratado con mucho cariño. Cerrar gira con Morgan en Gijón en siempre una buena noticia.

-Nina, su vocalista, le acompañó en su anterior gira, ¿como fue esa historia?

-Buscábamos una vocalista, me enviaron tres vídeos y solo vi a Nina en el primero. Me gustó mucho, la grabamos y fuimos a Buenafuente, en el ensayo nos dimos cuenta de que estaba pasando algo muy bonito. La reacción de toda la banda al verla cantar nos dejó claro que queríamos que hiciera gira con nosotros. Es un lujo, es una de las mejores cosas que le han pasado a la música española. Escribe canciones espectaculares y tiene una banda tremenda, su proyección es muy extensa. Es un regalo coincidir con ellos en el final de gira, somos todos grandes amigos y ella era la voz de 'Charo', todo un lujo.

-Esa canción de la que me habla, 'Charo', hace referencia a Asturiana de Zinc. ¿Por qué?

-La rima más difícil en vocal es la i y en castellano hay pocas palabra que terminen en esa vocal. Fue casualidad, mientras conducía mi furgoneta por la N-634 -que también cita en la canción- de Suances a Torrelavega, saliendo de allí, me encontré con un cartel que ponía Asturiana de Zinc, y era justo la rima que necesitaba (ríe). Además, le daba un toque local a la canción y un doble sentido. Es una fábrica de zinc, pero dentro de la canción puede tener otras interpretaciones. Nunca está de más jugar con las interpretaciones del oyente.

-¿Le ha venido bien el parón?

-Empecé parando pensando en tomarme un año sabático, pero la cabra tira al monte y me he embarcado en un montón de proyectos. Encima he sido padre, he tenido poco tiempo para desconectar.

-¿Cómo le ha ido la experiencia de ser padre?

-Todo lo que te cuentan sobre ello se acaba convirtiendo en verdad. Se mueve todo en tu vida, se te mueve todo por dentro.

-¿Es una experiencia que le inspirará en futuras letras?

-Creo que sí, los que hacemos canciones nos alimentamos de nuestra propia experiencia y no creo que vaya a tener una tan potente como esta.

-A principios de mes tuvo que suspender por primera vez en su carrera un concierto por problemas de voz, ¿ha sufrido mucho?

-Se pasa mal, es muy frustrante. Te asustas cuando luchas contra tu cuerpo y cuanta más angustia, más tardas en recuperarte. Creo que a todos nos pasa lo mismo, sentí mucho tener que suspender ese concierto. Lo bueno es que vuelves con más ganas, como de todo he intentado aprender y extraer algo bueno.

-¿Cómo ha sido la adaptación con Alex Muñoz (guitarrista español que triunfa en Nashville), que se ha sumado a la banda?

-Tenemos una relación de hermanos, es un regalo que nos haya acompañado este verano. Es un artistazo, está aprendiendo en la cuna de la música que le gusta. Su triunfo lo siento como mío, es un gran compañero que tiene un afán de superación increible.

-¿Cuándo llega su nuevo disco?

-En principio en otoño ya estará listo, es un disco distinto y en crudo. He puesto música a las letras que Luis García Montero, amigo y directos del Instituto Cervantes, me ha ido mandando en los últimos años. Ha sido un lujo.

-¿Ha sido un trabajo muy difícil?

-Por una parte ha sido muy fácil porque todo lo que me enviaba ya tenía música en mi cabeza. No eran poemas, eran canciones a las que era muy fácil poner musica. Si ha sido más difícil escoger un camino musical que no desvirtua la letra, mi labor es acompañar lo que está escrito. Insistimos en que no parezcan poemas musicados sino canciones. Trabajar a dúo siempre implica pensar en si a la otra persona la estará gustando o no, hemos aprendido mucho y creo que hemos logrado algo bonito.