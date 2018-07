«La formación musical es esencial, pero si no te arriesgas es imposible salir adelante» Emilio Sagi, ayer en Oviedo. / ALEX PIÑA Recién llegado de la Scala de Milán, donde estrenó 'Il Pirata', de Bellini, regresa a Oviedo para participar en la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa Emilio Sagi Director de escena PACHÉ MERAYO GIJÓN. Jueves, 26 julio 2018, 00:13

Es uno de los grandes. Dicen que la dirección escénica no tenía casi nombre hasta que él, Emilio Sagi (Oviedo, 1948), le puso oficio, disciplina y apellidos. Nieto de Emilio Sagi Barba y sobrino de Luis Sagi Vela, barítonos de reconocido prestigio, lleva 38 años recorriendo el mundo materializando óperas y zarzuelas. Acumulando aplausos en los teatros más importantes de los cinco continentes. Es doctor en Filología Inglesa y, antes que director, fue profesor adjunto de Literatura Inglesa y Norteamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. Tiene premios (el primero su tesis Sobresaliente Cum laude), fama de buen hombre y hasta una calle en la ciudad en la que nació hace ahora 60 años. Hoy, recién llegado de la Scala de Milán, donde recuperó la mítica ópera de Bellini 'Il Pirata', regresa a casa para dar una «charla» (no le gustan las conferencias) en la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias. A las 11.30, los alumnos del Curso de Verano y la reina Letizia serán su público. Será en el Auditorio Príncipe Felipe.

-'Esto no es una conferencia' titula su actuación de hoy. ¿Qué debemos esperar?

-Un buen número de vivencias. He titulado así el acto porque desde que dejé la Universidad no he vuelto a dar conferencias. No me gustan y así lo expresé cuando me llamaron. Sin embargo, creo que puedo contar cosas de mi carrera, anécdotas a esos chicos y chicas que quieren tener una trayectoria en la música. Creo que les puedo contar qué se necesita tener para salir adelante.

-¿Y qué se necesita tener?

-Ganas de arriesgarse. Lo primero, claro está, es prepararse. Hay que estarlo y mucho. El estudio, la formación, son esenciales. Pero no sirven si no te atreves, si no pierdes el miedo al riesgo. Yo tengo bastantes anécdotas divertidas en este sentido que espero les guste oír. Lo que no haré será dar consejos. No me gusta nada.

-¿Alguna tiene que ver con el momento en que decidió que la música sería su vida?

-Ver a mi tío cantar y más que cantar, verlo en el camerino con toda aquella parafernalia me hizo pensar en el teatro, sí. Creo que cambió mi vida, pero lo cierto es que al principio verle sobre el escenario maquillado me daba cierto complejo. Todo el mundo tenía tíos normales y yo uno que salía a escena maquillado. Pero luego, efectivamente, me influyó mucho. Tuvimos una gran relación, hasta que murió no hace mucho.

-Pero en su familia ya estaban acostumbrados al maquillaje. Su abuelo fue también barítono.

-Sí, la verdad, creo que la música está en mi ADN. Pero que conste que hubo otro Emilio Sagi que fue un gran jugador del Barça (se ríe).

-¿Su padre también cantaba?.

-Sí, mi padre era un gran cantante y cantó mucho tiempo, pero decidió dejar la carrera. Entró en el cuerpo de Correos y se vino a Oviedo y conoció a mi madre. De no ser así yo sería ahora más catalán que otra cosa.

-Acaba de llegar de Milán. ¿Cómo fue la experiencia?

-Impresionante en todos los sentidos. Maravillosamente bien. Está claro que la fama que tiene no le tocó en una tómbola. He trabajado en grandes teatros que tienen una maquinaria perfecta, pero la Scala tiene, además, esa cosa de tradición que te pesa un poco, la verdad.

-¿Impone?

-Mucho. Yo ya había trabajado allí. Hace tiempo, pero con una zarzuela. Esta vez ha sido increíble. Ensayábamos en una sala que se llamaba Luchino Visconti y solo de ver su nombre yo ya me sobrecogía. Y luego cuando entramos por primera vez en el teatro para trasladar ya allí los ensayos... eso es indescriptible. Fue un trabajo muy intenso. Era una producción muy importante y estuvimos ensayando un mes entero.

-Hacía 60 años que no se representaba ese Bellini en esas tablas.

-Sí, fue todo un acontecimiento. Contamos, además, con una cantante, Sonya Yoncheva, que tiene una voz muy parecida a la de la Callas, que fue la última que interpretó 'Il Pirata' en la Scala. Es una mujer increíble, encantadora, de la que me hice muy amigo.

-Y de su última producción a la primera. ¿Recuerda aquella 'Traviata' de 1980?

-Claro que la recuerdo y con todo mi cariño. Pero si hoy la vuelvo a ver me saldría urticaria seguro. Pero ahí está y estoy tremendamente orgulloso. Fue el comienzo de todo.

-¿Cómo llegó a dirigirla?

-Acababa de presentar mi tesis sobre las óperas de Verdi versadas en temas de Shakespeare y a la vez trasteaba por el Campoamor de ayudante en la temporada de ópera, cuando uno de los profesores pensó que el próximo título podía estar bien en mis manos. Y así fue. Toda una casualidad.

-¿Qué tiene entre manos ahora?

-Vivir. Necesito un tiempo para mí. Me espera en septiembre el Teatro de la Zarzuela, después en Oviedo el segundo título de la temporada ('Il turco in Italia'), que invito a ver a todo el mundo, porque es divertidísimo. Muy, muy divertido. Luego, para cerrar el otoño tengo cita en París, donde reabriré el Teatro Martini, dirigiendo un musical de Michel Legrand. Y luego más, pero no sigo para no ser pesado. Pero ahora lo único que quiero hacer es vivir.

-¿Qué le parece que la Reina venga a escucharle?

-Estoy encantado, pero no viene a escucharme a mí, sino a apoyar a la Escuela de la Fundación y creo que es un gesto magnífico. Me parece maravilloso lo que se hace para promocionar la música y ojalá algunos de estos jóvenes lleguen a ser el día de mañana grandes estrellas de la música.