El pianista Daniel Pereira, la soprano María Hinojosa y el trompista Simón Lewis. José Simal

La originalidad poética musical del Trío Preselli

El compositor Gabriel Ordás estrenó su canción 'Bosque', sobre un poema de Ángel González, en el Teatro Jovellanos de Gijón

Ramón Avello

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:35

Preselli es como se llama a un grupo de colinas galesas de donde toma el nombre el trío formado por la soprano María Hinojosa, el ... trompa galés Simón Lewis, que fue trompa de Oviedo Filarmonía, y el pianista Daniel Pereira. El Trío Preselli es una agrupación camerística algo insólita al centrarse en un repertorio de lieder con trompa y con una dedicación especial, aunque no exclusiva, a la música contemporánea. Ayer, en el teatro Jovellanos, ofreció, dentro de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón, un original recital compuesto por obras de Berlioz –'La cautiva'–, Schubert –'El pastor en la roca'–, Rubén Díez –'Introspección'–, Antony Ramdall, paisano de Simón –'No entres dócilmente en esta buena noche' y 'Tres poemas de Jeraint Jones'–, Antonio Victorino Almeida –'Tres canciones'–, H. Nelson –'Cuatro canciones irlandesas'– y el estreno absoluto de la canción 'Bosque', de Gabriel Ordás. Los tres músicos del trío Preselli poseen una gran solvencia. María Hinojosa tiene una voz muy versátil, variada, pero con poco volumen especialmente en la primera parte. Lo más destacado fue la bellísima propina de una canción gallega de Juan Durán. Simón Lewis domina la trompa sacándole diferentes registros, algunos muy irónicos, como en las 'Canciones irlandesas' de Nelson, en las que imitaba un rebuzno con mucha gracia. El pianista Daniel Pereira siempre es muy seguro y muy elegante, y un gran músico acompañante.

