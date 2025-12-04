La originalidad poética musical del Trío Preselli El compositor Gabriel Ordás estrenó su canción 'Bosque', sobre un poema de Ángel González, en el Teatro Jovellanos de Gijón

Ramón Avello Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:35

Preselli es como se llama a un grupo de colinas galesas de donde toma el nombre el trío formado por la soprano María Hinojosa, el ... trompa galés Simón Lewis, que fue trompa de Oviedo Filarmonía, y el pianista Daniel Pereira. El Trío Preselli es una agrupación camerística algo insólita al centrarse en un repertorio de lieder con trompa y con una dedicación especial, aunque no exclusiva, a la música contemporánea. Ayer, en el teatro Jovellanos, ofreció, dentro de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón, un original recital compuesto por obras de Berlioz –'La cautiva'–, Schubert –'El pastor en la roca'–, Rubén Díez –'Introspección'–, Antony Ramdall, paisano de Simón –'No entres dócilmente en esta buena noche' y 'Tres poemas de Jeraint Jones'–, Antonio Victorino Almeida –'Tres canciones'–, H. Nelson –'Cuatro canciones irlandesas'– y el estreno absoluto de la canción 'Bosque', de Gabriel Ordás. Los tres músicos del trío Preselli poseen una gran solvencia. María Hinojosa tiene una voz muy versátil, variada, pero con poco volumen especialmente en la primera parte. Lo más destacado fue la bellísima propina de una canción gallega de Juan Durán. Simón Lewis domina la trompa sacándole diferentes registros, algunos muy irónicos, como en las 'Canciones irlandesas' de Nelson, en las que imitaba un rebuzno con mucha gracia. El pianista Daniel Pereira siempre es muy seguro y muy elegante, y un gran músico acompañante.

'Bosque', de Ordás, se inspira en un poema de Ángel González que describe la caminata silenciosa por un bosque al anochecer. La obra se estructura sobre dos temas principales: un motivo de tres notas cantado por la soprano con la boca cerrada y respondido por la trompa, y un aire muy estático de corte impresionista. Ordás consigue con esta pieza comunicar unas sugerencias estáticas algo frías, pero de un buen relieve poético. Rubén Díez, compositor y director asturiano que dirigió el estreno para la Filarmónica de Gijón de 'Cantarinos de mi Asturias', de Menéndez Viejo, nos presentó ayer el lied 'Introspección', inspirado en un soneto de Emilia Pardo Bazán. La música para los dos cuartetos primeros tiene un acompañamiento pianístico que recuerda a un preludio, muy movido, porque evoca el humo como imagen de la fugacidad de la vida. Y en la segunda parte es más pausada, con pequeños intervalos que sugieren simbolismos relacionados con la muerte. El autor, que estaba en el teatro, recibió un caluroso aplauso. Del resto del concierto, destacamos varios momentos: la elegancia melódica de Berlioz, el expresionismo de las obras de Randall, con unas intervenciones muy destacadas de la trompa, y especialmente la gracia de las 'Canciones irlandesas', que fueron un buen contrapunto por su animación a un concierto en el que predominaba un tono gris demasiado intimista.

