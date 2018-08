«En Gijón no hacen falta drogas, hay cachopo» El vocalista de Sidonie, Marc Ros. / E. C. Marc Ros llega esta noche a la ciudad al frente de Sidonie para abrir los conciertos en la plaza Mayor JOSÉ L. GONZÁLEZ Miércoles, 8 agosto 2018, 00:28

Marc Ros, vocalista de Sidonie, sufre estos días los rigores del verano barcelonés y lo hace además sin aire acondicionado por eso de cuidar la voz. No parece que hoy le vaya a hacer falta. Junto a sus compañeros y amigos Jesús Senra y Áxel Pi visita Gijón para ofrecer esta noche (22 horas, plaza Mayor) uno de los conciertos de la Semana Grande.

-Estuvieron en la ciudad en febrero. ¿Qué diferencias van a ver sus seguidores?

-Nos van a ver más morenos, con nuestros 'outfits' más veraniegos y supongo que más sonrientes, porque Sidonie es un grupo al que le sienta bien el verano. Tenemos una canción nueva que se llama 'Maravilloso', que es el avance de la recopilación que saldrá en septiembre o en octubre. Y por esa canción hemos tenido que cambiar todo el repertorio, así que no van a ver lo mismo.

«La amistad y el respeto han sido clave en nuestro éxito»«Supongo que ahora ser 'indie' es lo que no es reguetón o muy comercial»

-¿Les gusta el público asturiano?

-Es que comen muy bien y cuando una persona come bien está más feliz. En Gijón no hace falta tomar drogas. Ahí tenéis el Cabrales, el cachopo, la sidra... Somos muy fans. Eso da muy buen rollo. Siempre me he encontrado con gente muy respetuosa, muy entendida en lo musical, pero no muy intelectualoide, como podía ser en ciertos sectores de Madrid y Barcelona. Son personas como un poquito más relajadas. Supongo que es gracias a la comida.

-¿Qué es hoy ser 'indie'?

-Ser 'indie' ha querido decir muchas cosas a lo largo del tiempo, pero ahora la palabra es un poco confusa y no sé lo que acaba de significar. En España nos meten en el mismo saco a muchos grupos que poco tenemos que ver en lo musical. Supongo que ser 'indie' es lo que no es reguetón o lo que no es muy comercial o lo que no suena en ciertas cadenas de radio. Los que sonamos en Radio 3 pasamos a ser 'indies', aunque nosotros y Taburete, nosotros y Nacho Vegas, tenemos muy poco que ver.

-La psicodelia les marcó mucho. ¿Cómo ha sido su viraje al pop?

-La psicodelia es solo una parte de la música que escuchamos. Antes que músicos somos fans y el objetivo del grupo es acabar plasmando en una canción todas nuestras influencias. En mi discografía verías que la psicodelia ocupa un papel muy importante, pero escucho absolutamente de todo. Pesa mucho la palabra psicodelia en Sidonie, pero rápidamente pasamos a otra cosa y hemos tocado muchos palos y otros que nos gustaría tocar.

-¿Cuáles?

-Eso es infinito. Uno es consciente de las limitaciones que tiene como músico. Tengo lo que tengo, que es un grupo que se llama Sidonie, sé tocar la guitarra y no muy bien, sé cantar más o menos, sé afinar y con esto hago mis canciones.

-¿Es la amistad la clave de su éxito?

-Es una de las claves, la amistad, el respeto y la admiración que nos tenemos los unos a los otros. Hemos tenido momentos muy oscuros, conciertos en los que había treinta personas, en los que hemos sonado mal. Ahí lo que hacíamos era emborracharnos y reflexionar, sobre todo al día siguiente con la resaca, sobre cómo podíamos ser mejores, y esto se consigue teniendo una buena amistad.

-¿Sigue funcionando la fórmula de las copas?

-Hay un pequeño problema que es el tema de la edad y la salud. Somos gente de buen comer y de buen beber, pero tengo 44 años y debo cuidar esas cosas. Esa copita de vino que nos hacemos antes de los conciertos, durante la cena, las cervezas de después para comentar cómo ha ido la cosa, para mí son muy importantes, casi imprescindibles, y Dios quiera que lo podamos hacer durante toda la vida.